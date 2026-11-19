Ci sono i topi al palazzo di giustizia di Palermo e alcune udienze sono state sospese. Stamattina sono stati trovati due topi morti in alcune trappole che erano state sistemate nel fine settimana, dopo un intervento di derattizzazione. Alcuni cancellieri si sarebbero rifiutati di andare in udienza. Il presidente del tribunale, Piergiorgio Morosini, assicura però che non ci sarà alcuno stop delle udienze e che già sono stati presi tempestivamente tutti i provvedimenti per risolvere il problema. Pare che ad attirare i roditori, in un immobile peraltro piena di carta, siano dei ritardi nella raccolta dell’umido nel vicino quartiere e mercato del Capo. Una situazione che è stata già segnalata al Comune dagli uffici giudiziari. Questa estate i disagi erano stati provocati per il gran caldo e i condizionatori insufficienti.