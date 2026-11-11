Palermo, svolta storica: la Curva Nord si unifica per la prima volta. L’entusiasmo di Inzaghi contagia anche gli ultras

Una svolta storica per il Palermo e per il suo tifo organizzato. Per la prima volta, come annunciato dagli stessi ultras, la Curva Nord del Renzo Barbera sarà unita sotto un unico nome e in un unico settore. Dopo anni di divisioni, la Curva Nord Inferiore e la Curva Nord 12 hanno deciso di ritrovarsi tutte insieme nell’anello superiore dello stadio, dando vita a un unico grande blocco rosanero. La novità diventerà realtà a partire dalla prossima partita casalinga contro il Südtirol, in programma il 24 novembre. Una decisione dal forte valore simbolico, che arriva in una stagione caratterizzata da un entusiasmo straordinario intorno alla squadra, alimentato dagli ambiziosi progetti del City Football Group e soprattutto dall’energia di un trascinatore come Filippo Inzaghi.

Il tecnico rosanero è riuscito a coinvolgere la città, riaccendendo ulteriormente la passione di una tifoseria che sogna il ritorno in Serie A. Il nuovo corso societario, gli investimenti e le ambizioni della proprietà internazionale hanno contribuito a costruire un clima di fiducia e partecipazione, nel quale la figura di Inzaghi rappresenta uno dei principali punti di riferimento. Non si può attribuire direttamente all’allenatore una decisione maturata autonomamente dai gruppi ultras, ma è evidente come il clima di entusiasmo che circonda il Palermo abbia accompagnato anche questa scelta di unità. Un segnale importante per una piazza che vuole tornare protagonista del grande calcio italiano e che adesso sceglie di compattarsi anche sugli spalti.

Palermo, numeri da Serie A: 17 mila abbonati e oltre 33 mila spettatori al Barbera

Del resto, i numeri di questa stagione raccontano una passione fuori dal comune. Il Palermo ha raggiunto quota 17 mila abbonati, superando le 16.504 tessere della precedente stagione e facendo registrare il miglior risultato dall’arrivo del City Football Group. Un entusiasmo che trova conferma anche nelle presenze allo stadio: contro la Sampdoria sono stati emessi 33.196 titoli d’ingresso, mentre contro il Vicenza gli spettatori sono stati 28.917. Già nelle prime quattro gare stagionali, tra campionato e Coppa Italia, il Barbera aveva fatto registrare complessivamente oltre 121 mila spettatori. Numeri straordinari per la Serie B, che testimoniano quanto la città creda nel progetto rosanero e nella possibilità di tornare presto nella massima categoria.

È proprio in questo contesto che arriva la decisione degli ultras. La Curva Nord Inferiore ha annunciato la chiusura del proprio gruppo e la deposizione degli storici vessilli, scegliendo di trasferirsi nell’anello superiore insieme alla Curva Nord 12. Lo storico striscione “PALERMO” sarà portato nel nuovo settore per affiancare gli altri e comporre la scritta “CURVA 12 NORD – PALERMO”. Una scelta che gli stessi protagonisti definiscono un atto d’amore verso la squadra e la città, con l’obiettivo di superare divisioni e personalismi e sostenere tutti insieme il Palermo nella corsa alla Serie A. Di seguito i due comunicati integrali, che ufficializzano una decisione destinata a segnare una nuova pagina nella storia del tifo rosanero.

Il comunicato integrale della Curva Nord 12

“Ci sono percorsi che nascono da un sogno, da una visione, idee che diventano battaglie e battaglie che, con il tempo, si trasformano in storia. Dieci anni fa nasceva Curva Nord 12, con un obiettivo chiaro e ambizioso: ricostruire la CURVA NORD, per farlo ci sarebbero volute regole chiare ma soprattutto bisognava avere un’unica anima, un’unica mentalità, guidati da una sola, immensa passione. Quella per i nostri colori, per la nostra città, per il Palermo. Un cammino fatto di appartenenza, di lavoro, di sacrifici, di perseveranza, di momenti difficili, ma anche di gioie immense e indimenticabili emozioni. Un cammino che non ha mai smesso di guardare verso un unico orizzonte: l’unità.

Oggi, a dieci anni da quella nascita, quel sogno compie il suo ultimo, fondamentale passo per trasformarsi in realtà! DALLA PARTITA PALERMO – SÜDTIROL, LA CURVA NORD PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA STORIA SARA’ UNITA SOTTO UN UNICO NOME! Tutti insieme. Tutti nell’anello superiore. La Curva Nord 12 accoglierà coloro che fino a oggi hanno vissuto e sostenuto il Palermo dalla Curva Nord Inferiore, portando con sé lo striscione PALERMO. Due percorsi, due realtà che si ricongiungono sotto un’unica bandiera, CURVA 12 NORD PALERMO.

Non si tratta soltanto di un cambiamento di posizione. È il compimento di un progetto, la realizzazione di un’idea, la conferma che ciò che ci unisce è infinitamente più grande di ciò che ci ha tenuti divisi. Da oggi non ci saranno più distanze, ma soltanto un unico muro rosanero. Non ci saranno più differenze, ma soltanto una sola voce e una sola casa. UN’UNICA CURVA. UN’UNICA MENTALITÀ. UN’UNICA PASSIONE. Nel nome della nostra città, nel nome dei nostri colori, nel nome di chi ha lottato, di chi è diffidato e continua a resistere e nel nome di chi non c’è più. Perché Palermo viene prima di tutto.

Perché la Curva appartiene a chi la vive. Perché l’unità non è una parola, ma una responsabilità. Il meglio deve ancora venire!”.

Il comunicato integrale della Curva Nord Inferiore

“Oggi la Curva Nord Inferiore compie una scelta storica, d’impatto e di unione. Annunciamo la chiusura del nostro gruppo e la deposizione dei nostri storici vessilli. Non è un resa, né un passo indietro: è un atto d’amore incondizionato verso i nostri colori e la nostra città. Finché la Nord sarà divisa, non potremo mai sprigionare tutto il nostro potenziale. Per questo motivo abbiamo deciso di risalire la china e fare un unico e decisivo passo: ci trasferiamo tutti nell’anello superiore del “Renzo Barbera”. Saliamo sopra portando con noi l’essenza di quello che siamo e posizionando lo storico striscione “PALERMO”, andando ad affiancare gli altri per comporre un’unica, imponente e inscindibile scritta: CURVA 12 NORD – PALERMO

Basta divisioni, basta personalismi. Unico gruppo, unico blocco, un solo ruggito. Ci uniamo per trascinare la squadra verso la Serie A e conquistare i palcoscenici che questa città e questa tifoseria meritano di calcare. Tutti insieme, un’unica grande potenza. UNITI SI VINCE. AVANTI PALERMITANI. AVANTI CURVA NORD!”,