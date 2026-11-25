È scontro a Palermo sull’allestimento del villaggio natalizio alla Vucciria, previsto dall’1 dicembre al 6 gennaio, con la presenza tra gli stand di un Babbo Natale gay. L’iniziativa ha suscitato la contrarietà dell’Amministrazione comunale, che ha annunciato lo stop alla manifestazione, innescando una polemica con gli organizzatori del Christmas Village Lgbtq+. A intervenire sulla vicenda è stato l’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, che ha precisato come non sia stata concessa alcuna autorizzazione. “Non è stata rilasciata alcuna autorizzazione per lo svolgimento dell’iniziativa con un Babbo Natale gay ed esprimo la mia ferma contrarietà alle modalità con cui è stata presentata questa manifestazione abusiva”, dice Forzinetti.

Palermo, l’assessore Rini: “le tradizioni non si possono assolutamente profanare”

Sulla vicenda è intervenuto anche l’assessore alla Cultura, Antonio Rini, sottolineando la propria posizione sulla tutela dei simboli della tradizione natalizia. “Fino a quando guiderò l’assessorato il Comune non darà mai l’ok, nell’ambito della propria programmazione culturale natalizia, a iniziative che snaturino il significato dei simboli della nostra tradizione”. Per l’assessore “il rispetto dei diritti di tutti non è in discussione, ma la loro affermazione non deve necessariamente passare attraverso la rivisitazione delle nostre tradizioni. I diritti vanno rispettati, ma le tradizioni non si possono assolutamente profanare”.

Christmas Village Lgbtq+ alla Vucciria, la replica dell’organizzatore

Alle dichiarazioni degli esponenti dell’Amministrazione comunale ha replicato il regista e attore Maximo De Marco, organizzatore dell’evento, contestando le motivazioni alla base della contrarietà all’iniziativa. “Quanto sta accadendo in queste ore per l’iniziativa del Christmas Village Lgbtq+ nella Gay Street è incredibilmente grave. Certi politici di destra si sono scagliati su un semplice Babbo Natale solo perché si è autodefinito un Babbo Natale gay. E’ la conferma che viviamo in un Paese omofobo”. De Marco respinge inoltre la definizione di manifestazione abusiva, sostenendo che gli appuntamenti si svolgeranno all’interno delle attività commerciali della zona, senza occupazione di suolo pubblico. “Non è assolutamente abusivo, poiché non stiamo occupando nessun suolo pubblico e non si tratta di una manifestazione a pagamento, ma tutti gli eventi si svolgeranno dentro le varie attività della Gay Street alla Vucciria, in un tratto di strada di via Argenteria chiusa alla circolazione di autovetture – spiega De Marco – Se una vicenda simile fosse accaduta a Barcellona in Spagna, in cui vivo da ormai 20 anni, sarebbe accaduta una rivoluzione sociale”.