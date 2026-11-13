Palermo, pignorati i fondi per sfamare 650 poveri: dramma alla Missione di Biagio Conte, “è un incubo”

“Tutti parlano della Missione di Speranza e Carità. C’è chi, in ogni occasione, si riempie la bocca parlando di Fratel Biagio Conte. Ci chiediamo: quante di queste persone conoscono davvero la realtà della Missione? Quante hanno vissuto, anche solo per un momento, le difficoltà, le responsabilità e le battaglie quotidiane che comporta accogliere e sostenere chi non ha nulla?”. Lo dice la Missione Speranza e Carità in una nota, denunciando che le somme destinate dalla Presidenza della Regione Siciliana al sostentamento di oltre 650 persone accolte nelle strutture fondate da Biagio Conte sarebbero state pignorate dall’Amap, il gestore del servizio idrico di Palermo, a causa di un debito pregresso. Risorse che, secondo la missione, avrebbero dovuto garantire l’acquisto di alimenti, detersivi e altri beni indispensabili per la vita quotidiana degli ospiti.

“Proprio mentre tanti parlano, noi siamo costretti ad affrontare una battaglia impari, una situazione che sta diventando un vero incubo. Da tempo la Missione è alle prese con un debito nei confronti dell’Amap, una vicenda che oggi ha assunto dimensioni drammatiche. L’Amap ha infatti pignorato le somme che la Presidenza della Regione aveva destinato alla Missione, risorse fondamentali che sarebbero dovute servire per acquistare cibo, detersivi e altri generi di prima necessità. Parliamo di beni indispensabili”, si sottolinea dalla missione.