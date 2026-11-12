Palermo, nuovo allarme bomba a scuola: evacuato il liceo Umberto, minaccia di strage via email

Nuovo allarme bomba a Palermo, dove questa mattina, giovedì 12 novembre 2026, è stato evacuato il liceo classico Umberto a seguito di una minaccia arrivata attraverso la posta elettronica dell’istituto. Un messaggio inviato da un indirizzo sconosciuto annunciava una possibile strage di studenti e personale scolastico, indicando anche un orario preciso: le 10:50. Nonostante la scuola ritenga probabile che si tratti di un falso allarme, la dirigenza ha deciso di adottare tutte le precauzioni necessarie, disponendo l’uscita anticipata degli studenti e il rientro a casa di tutte le classi.

Palermo, minaccia di strage via email: il messaggio della scuola ai genitori

A comunicare la decisione sono stati gli stessi responsabili dell’istituto attraverso un avviso indirizzato alle famiglie, nel quale vengono spiegate le ragioni dell’evacuazione e il contenuto della minaccia ricevuta. “Poiché stamattina è pervenuto alla posta elettronica della scuola un messaggio da indirizzo sconosciuto che preannunciava strage degli alunni e del personale alle ore 10:50 in punto, pur ritenendo che si tratti anche nel nostro caso di un falso allarme, riteniamo per prudenza di dover far uscire i ragazzi anticipatamente e rimandarli a casa. Pertanto vi comunichiamo che tutte le classi vengono licenziate in data odierna”, si legge nella comunicazione inviata ai genitori.

La decisione di evacuare il liceo classico Umberto di Palermo è stata dunque adottata in via precauzionale, nonostante la convinzione che la minaccia possa essere priva di fondamento. L’episodio rappresenta un nuovo caso di allarme bomba in una scuola del capoluogo siciliano, con l’interruzione delle lezioni e il conseguente rientro anticipato degli studenti nelle proprie abitazioni.