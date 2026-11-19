E’ stata inaubgurata, dopo gli interventi di ristrutturazione, l’area dedicata alla degenza di Oncologia medica, al primo piano del padiglione B dell’ospedale Vincenzo Cervello di Palermo. Si tratta di un’area di 530 metri quadri che ospita dieci posti letto per il ricovero notturno e per il day hospital.

“Questo passaggio consente di fornire alle persone, che hanno bisogno di cure, la possibilità di un’assistenza sanitaria, ma anche di un’assistenza in termini di comfort alberghiero – spiega Alessandro Mazzara, direttore generale di Villa Sofia-Cervello – nel 2027 inoltre, contiamo di completare quest’opera con l’aggiunta di ulteriori otto posti letto, per riportare il reparto di oncologia per come originariamente era un tempo”. Il cuore del reparto è costituito da tre stanze di degenza posizionate al centro dell’area per consentire al personale medico e infermieristico di agire con tempestività.

“E’ fondamentale dare una risposta ai pazienti in termini qualitativi e professionali – spiega Marcello Caruso, assessore alla regionale alla Salute – ma anche cercare di fornire, a chi vive un’esperienza non piacevole, la possibilità di avere una adeguata accoglienza”. All’inaugurazione erano presenti anche Maria Lucia Furnari, direttore sanitario di Villa Sofia – Cervello e Luigi Guadagnino direttore amministrativo di Villa Sofia – Cervello.