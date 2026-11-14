Palermo, notte di guerriglia al Cep: cassonetti in fiamme, barricate e sassaiola contro i Vigili del Fuoco

Sassaiola, la scorsa notte, contro la squadra dei vigili del fuoco intervenuta nel quartiere Cep a Palermo per spegnere le fiamme appiccate a una ventina di cassonetti nella zona di piazza Cellini e via Filippo Paladini. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine che li scortavano contro i pompieri sono stati lanciati decine di sassi che hanno danneggiato il parabrezza di uno del pick-up. L’intervento inoltre è stato ostacolato da una ventina di giovani a bordo di scooter elettrici e da una sorta di barricata creata all’ingresso della strada ammassando cassonetti e rifiuti. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili dell’aggressione.