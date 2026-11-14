Palermo, notte di guerriglia al Cep: cassonetti in fiamme, barricate e sassaiola contro i Vigili del Fuoco

Notte di tensione nel quartiere Cep, dove una ventina di cassonetti sono stati incendiati e i pompieri intervenuti per spegnere le fiamme sono stati bersagliati da decine di pietre, nonostante la presenza delle forze dell'ordine. Danneggiato un mezzo di soccorso, interventi ostacolati da giovani su scooter elettrici. Indagini in corso per identificare i responsabili

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Sassaiola, la scorsa notte, contro la squadra dei vigili del fuoco intervenuta nel quartiere Cep a Palermo per spegnere le fiamme appiccate a una ventina di cassonetti nella zona di piazza Cellini e via Filippo Paladini. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine che li scortavano contro i pompieri sono stati lanciati decine di sassi che hanno danneggiato il parabrezza di uno del pick-up. L’intervento inoltre è stato ostacolato da una ventina di giovani a bordo di scooter elettrici e da una sorta di barricata creata all’ingresso della strada ammassando cassonetti e rifiuti. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili dell’aggressione.

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