Il tecnico rosanero Pippo Inzaghi ha parlato ai canali ufficiali del club prima di Palermo-Sudtirol, gara in programma domani alle ore 20. Sabato, i siciliani hanno incassato la prima sconfitta stagionale nel testa coda in casa del Catanzaro. Ora, però, per la capolista è tempo di voltare subito pagina.

Mister, con quale spirito arriva il Palermo alla gara contro il Südtirol?

“Arriviamo molto carichi. Veniamo da una partita non positiva dopo 13 gare fatte molto bene, per cui dobbiamo ripartire subito davanti al nostro pubblico e speriamo di tornare subito a vincere e fare quello che abbiamo fatto fino ad ora”.

Una sconfitta è un’occasione per crescere: quali insegnamenti può portarsi dietro il Palermo dalla gara di Catanzaro?

“Che in Serie B non c’è nulla di scontato. Se qualcuno pensava che la Serie B fosse facile, ancora una volta ha capito che se non siamo sempre il miglior Palermo sotto tutti i punti di vista qualsiasi partita nasconde delle insidie. Ma questa squadra quest’anno ci ha abituato a fare le cose bene e sono sicuro che domani i miei ragazzi torneranno a fare quello che hanno sempre fatto”.

Tre gare in una settimana: come si gestiscono le energie della squadra?

“Pensando gara dopo gara. Sicuramente metteremo qualche giocatore fresco, però domani sono convinto che nel nostro stadio, con la curva che canterà tutta insieme, sarà qualcosa di straordinario e vogliamo regalargli una grande gara”.

Il Südtirol è reduce dalla vittoria contro la Cremonese: qual è il tuo giudizio sulla squadra allenata da Possanzini?

“Ho grande stima e rispetto sia per l’allenatore che per il Südtirol, perché se vai a pareggiare a Pisa e batti la Cremonese vuol dire che hai dei contenuti. Dopo aver detto tutto questo, noi pensiamo a fare la nostra partita e a fare una grande gara, perché la Serie B ce lo insegna: ci vuole sempre il miglior Palermo per vincere”.

Domani si torna in campo: quanta voglia vedi all’interno del gruppo di tornare subito alla vittoria?

“La squadra deve tornare a pensare a fare quello che ha sempre fatto. A volte, dopo tante partite fatte bene, un inciampo può capitare: l’importante è che sia solo un brutto ricordo e che da domani si torni a fare quello che abbiamo sempre fatto”.

È alle porte un doppio impegno consecutivo allo stadio Renzo Barbera: quanto conta avere questa opportunità?

“In casa sappiamo tutti quello che abbiamo fatto nell’ultimo anno, però pensiamo che in ogni gara ci voglia il miglior Palermo. È chiaro che abbiamo un pubblico che è di un’altra categoria, però non possiamo pensare che basti il pubblico per vincere le partite: oltre al supporto dei tifosi ci vorranno 20 giocatori che daranno l’anima come sempre.