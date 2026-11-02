Palermo, incendio devasta un lido all’Addaura: vigili del fuoco in azione, maltempo e danni in città

Un incendio è divampato in un lido all’Addaura, a Palermo, mentre la città è alle prese con una giornata di forte maltempo. Le fiamme stanno interessando una struttura in legno dello stabilimento balneare, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. Il rogo si è sviluppato nonostante le piogge che interessano la zona da diverse ore, una circostanza che fa ipotizzare un’origine dolosa, al momento però non accertata. Non sono disponibili ulteriori informazioni sull’entità dei danni alla struttura.

Palermo, alberi caduti sulle auto tra Addaura e Mondello

L’incendio si verifica in una giornata particolarmente impegnativa per le squadre di soccorso, chiamate a intervenire anche per i numerosi danni provocati dal maltempo a Palermo. Le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di decine di alberi, alcuni dei quali sono finiti sulle automobili nelle borgate marinare dell’Addaura e di Mondello. Situazioni analoghe vengono segnalate anche in via Empedocle Restivo e via Ausonia, dove la caduta degli alberi ha interessato le auto. Il vento ha inoltre divelto diverse lamiere e provocato il distacco di cornicioni dagli edifici, rendendo necessari ulteriori interventi dei soccorritori.

Allagamenti in via Imera: acqua alta fino a mezzo metro

Alle conseguenze del vento si aggiungono quelle delle precipitazioni. Particolarmente critica la situazione nella zona di via Imera, dove l’acqua piovana ha raggiunto un’altezza di circa mezzo metro, provocando disagi. I vigili del fuoco sono quindi impegnati su più fronti, tra le operazioni per spegnere l’incendio del lido all’Addaura e gli interventi legati ai danni causati dalla pioggia e dal vento in diverse zone di Palermo.