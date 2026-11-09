Palermo, funerali con corteo di motorini e petardi tra via Maqueda e Ballarò: tensione e paura tra cittadini e turisti

Funerali accompagnati da petardi, motorini rombanti e un corteo di circa cento persone nel centro di Palermo. È quanto accaduto durante le esequie di Emanuele Rubino, 36 anni, il cui feretro è stato accompagnato da familiari e amici lungo via Maqueda e attraverso il mercato di Ballarò, fino alla chiesa del Carmine. La manifestazione ha suscitato paura tra alcune persone presenti e incredulità tra i turisti che hanno assistito alla scena. Il corteo funebre è stato preceduto da ciclomotori con i motori rombanti, condotti da persone senza casco, che hanno attraversato anche l’area pedonale di via Maqueda. Durante il passaggio sono stati inoltre esplosi alcuni petardi. Le immagini dell’accaduto sono state successivamente rilanciate da numerosi profili sui social network.

Palermo, chi era Emanuele Rubino: le condanne e il tentato omicidio del 2016

Emanuele Rubino, morto all’età di 36 anni, era stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per il tentato omicidio di un cittadino gambiano, avvenuto nel 2016, al quale aveva sparato alla testa. Il 36enne aveva inoltre riportato altre condanne, tra cui una a nove anni e mezzo di reclusione per estorsione ai danni di commercianti stranieri. Rubino si trovava agli arresti domiciliari per motivi di salute. Le esequie si sono trasformate in un corteo che ha attraversato alcune delle zone più frequentate del centro storico palermitano, attirando l’attenzione di residenti, passanti e turisti.

Il corteo funebre attraversa via Maqueda e Ballarò: petardi e motorini senza casco

Un centinaio di persone ha seguito il carro funebre lungo via Maqueda, una delle principali arterie del centro di Palermo, per poi proseguire attraverso il mercato storico di Ballarò in direzione della chiesa del Carmine. Ad anticipare il corteo sono stati diversi ciclomotori, con conducenti privi di casco, che hanno percorso l’area pedonale facendo rombare i motori. Il passaggio è stato accompagnato anche dal lancio di petardi. Alla vista della manifestazione, diverse persone si sono spaventate, mentre alcuni turisti sono rimasti increduli di fronte alla scena. I video del corteo sono stati condivisi e rilanciati su numerosi profili social.

Il sindaco Lagalla: “Palermo non può accettare che intere strade diventino teatro di questi comportamenti”

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha espresso una netta condanna dei comportamenti verificatisi durante il corteo funebre. “Palermo non può accettare che intere strade e pezzi di città diventino teatro di comportamenti che alimentano nei cittadini la percezione di non essere tutelati e di non poter vivere liberamente i propri quartieri. Desidero sottolineare che il corteo funebre è stato prontamente segnalato dal presidio della Polizia municipale presente ai Quattro Canti, consentendo di intervenire per impedirne il proseguimento in quella direzione. Un intervento che ha evitato che si ripetessero scene ancora più gravi e indecorose, come purtroppo già accaduto in occasione di altri funerali in passato”.

L’intervento della Polizia municipale ai Quattro Canti

Secondo quanto riferito dal sindaco, il presidio della Polizia municipale presente ai Quattro Canti ha prontamente segnalato il passaggio del corteo, consentendo un intervento per impedirne il proseguimento in quella direzione. Lagalla ha sottolineato come l’intervento abbia evitato il ripetersi di episodi ancora più gravi, richiamando quanto già accaduto in passato in occasione di altri funerali. La vicenda ha riportato l’attenzione sui comportamenti che possono compromettere la tranquillità e la fruibilità degli spazi pubblici nel centro storico di Palermo, dove il passaggio del corteo tra petardi e ciclomotori ha provocato paura e disorientamento tra le persone presenti.