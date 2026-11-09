Palermo, droga nascosta nel frigorifero e nei mobili della cucina: arrestati marito e moglie

Droga nascosta nel frigorifero. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bagheria (Palermo) hanno arrestato in flagranza una coppia di coniugi, di 66 e 61 anni, accusati in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione della coppia e sono intervenuti effettuando una perquisizione domiciliare. All’interno del frigorifero e di un mobile della cucina hanno trovato 51 dosi di hashish già confezionate (per un peso di circa 47 grammi), e altri 126 grammi della stessa sostanza suddivisi in 4 involucri nonché materiale per il confezionamento. Il gip di Termini Imerese ha convalidato gli arresti e ha disposto per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.