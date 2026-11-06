Palermo, dal 15 novembre il convegno internazionale “Coscienza e Libero Arbitrio: Eros, Psiche, Techne”

Che cos’è la coscienza? Siamo davvero liberi di scegliere, o siamo macchine biologiche che eseguono un programma? Sono le domande da cui muove la seconda edizione di “Coscienza e Libero Arbitrio“, il convegno internazionale che torna al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo dal 15 al 17 novembre 2026, con la direzione scientifica dell’architetto Ester Bonafede. Dopo il successo della prima edizione del 2025, dedicata ai “Pensatori”, il convegno amplia l’orizzonte a tre giornate e a un programma ancora più ricco, articolato in tre movimenti – Eros, Psiche, Techne – e in tre grandi temi affidati alle lectio magistralis del relatore d’onore Federico Faggin, l’inventore del microprocessore. Per tre giorni scienziati, filosofi, neuroscienziati, teologi e artisti di rilievo internazionale si confrontano su una domanda che l’intelligenza artificiale ha reso più urgente che mai.

Tre parole greche, tre soglie. Eros è il desiderio: l’esperienza da cui ogni domanda sulla coscienza prende le mosse. Psiche è la mente: il luogo in cui l’io si interroga su se stesso. Techne è la fisica: il confine su cui oggi l’intelligenza umana misura la propria irriducibilità davanti a quella artificiale. A scandire il percorso, giornata per giornata, i tre temi delle lectio di Federico Faggin: “L’Universo è Dinamico e Olistico” per Eros, “La Natura della Coscienza e del Libero Arbitrio” per Psiche e “Intelligenza Umana e Intelligenza Artificiale a Confronto” per Techne.

Bonafede: “vogliamo che scienza, filosofia e spiritualità tornino a parlarsi”

Come sottolinea Ester Bonafede, direttrice scientifica e moderatrice del convegno: “la prima edizione ci ha insegnato che queste domande non appartengono soltanto agli specialisti : il pubblico che per due giorni ha riempito il Politeama cercava esattamente questo confronto. Con Eros, Psiche e Techne abbiamo costruito un percorso che muove dall’esperienza e dal desiderio, attraversa la mente e i suoi stati e arriva alla materia, al vivente e alle macchine, perché la domanda sulla coscienza resti aperta fino all’ultima giornata, dove si confronta con la fisica e con l’intelligenza artificiale. Non cerchiamo risposte definitive: vogliamo che scienza, filosofia e spiritualità tornino a parlarsi, con il rigore di chi fa ricerca e la libertà di chi non ha paura delle grandi domande“.

Ester Bonafede. Architetto, laureata all’Università di Palermo con una tesi su Carlo Scarpa e con un dottorato di ricerca in Rilievo e rappresentazione del costruito, ha affiancato alla libera professione la docenza universitaria e la progettazione europea. Ha attraversato da protagonista le istituzioni culturali siciliane: consigliere dell’Ente autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana dal 1998, consigliere di amministrazione della Fondazione Teatro Massimo di Palermo per due mandati ( 2002–2010 ), sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana ( 2007–2013 ) e della Fondazione Taormina Arte Sicilia ( 2022–2024 ); dal 2012 al 2014 è stata assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro. Direttrice scientifica e moderatrice della prima edizione di «Coscienza e Libero Arbitrio», torna a guidare la seconda nello stesso ruolo.

Anticipazioni del programma

Nato a Vicenza nel 1941, Federico Faggin ha guidato alla Intel il progetto dell’Intel 4004 (1971), il primo microprocessore commerciale della storia; ha fondato Zilog e co-fondato Synaptics e nel 2010 ha ricevuto dalla Casa Bianca la National Medal of Technology. Dal 2011 dedica la sua ricerca allo studio scientifico della coscienza – «la coscienza non è un algoritmo» – nei libri Silicio, Irriducibile e Oltre l’invisibile. A Palermo apre ciascuna delle tre giornate con una lectio magistralis che ne fissa il tema.

Eros – domenica 15 novembre

La giornata inaugurale, dedicata a desiderio, relazione ed esistenza, si apre alle 14:00 con la lectio di Faggin, preceduta alle 12:00 dalla conferenza stampa e da un momento conviviale riservato a stampa e relatori. Seguono sul palco Giulio Bacosi («La coscienza in rapporto al concetto di morte» ), Alberto Lo Presti della LUMSA ( «I versanti assiali del divenire» ) e Roberto Puglisi («Amare vuol dire non perdersi mai»). Chiude la giornata Salvatore Martinez con «Transumanesimo e Teolog-etica delle relazioni».

Psiche – lunedì 16 novembre

La seconda giornata, aperta dall’esibizione del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo e dalla lectio di Faggin, entra nella mente, nel cervello e negli stati di coscienza con le neuroscienze internazionali di Kevin Mitchell del Trinity College di Dublino («The Evolution of Free Will») e Olaf Blanke dell’EPFL di Losanna («After Death Experiences»), Mirko Grimaldi dell’Università del Salento («Linguaggio e coscienza : prospettive dal versante delle neuroscienze e della fisica quantistica») e Daniele La Barbera dell’Università di Palermo («Riconnessione: corpo, natura e mente nel nuovo umanesimo digitale»).

Con loro Rossella Leone, con un monologo sulla figura della madre, lo scrittore Igor Sibaldi («Che cos’è l’Io ?»), Diego Giaimi («La via del Perdono. Dove inizia la nostra libertà»), Bernard Rouch («Le soglie della coscienza: il sonno tra scienza, psiche e mistero» ), Michele Guandalini («Ipnosi Regressiva, esperienze dell’Anima oltre il tempo presente»), Diego Frigoli («Il corpo che sa. Inconscio, malattia e in-formazione alle frontiere della coscienza»), Alessandro Sieni («Il corpo e l’inconscio: siamo davvero liberi di scegliere?»), Ciro Isidoro («Come le relazioni umane e l’ambiente modellano la nostra vita»), il medico Stefano Gay («La Medicina dell’Essere: verso un nuovo paradigma della guarigione»), Fabio Pilato («Il libero arbitrio oggi : tema non filosofico ma esistenziale» ) e Vito Impellizzeri («L’originale della libertà e del peccato» ). Chiudono la giornata il compositore e produttore Dardust con «APORÌA» e lo scrittore e filosofo Marcello Veneziani («La sostituzione dell’uomo»).

Techne – martedì 17 novembre

L’ultima giornata porta la domanda sulla coscienza sul terreno della fisica, della materia e delle macchine. Dopo la lectio di Faggin sul confronto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale interviene l’europarlamentare Brando Benifei. Seguono il fisico Giuseppe Vitiello dell’Università di Salerno («Fisica e neuroscienze: la coscienza nasce dall’essere-nel-mondo»), il fisico Roberto Germano («Analgoritmici e irriducibili. Dalla matrice d’acqua ai sistemi dissipativi : la fisica dell’automovimento cosciente»), Carlo Ventura dell’Università di Bologna ( «Intelligenza Cellulare Collettiva : verso un Codice Morfogenetico» ), Chiara Zagonel («Principi fondamentali della fisica quantistica : oltre la visione materialistica» ), Umberto Maniscalco del CNR di Palermo («L’inganno dei robot: ciò che la macchina mostra e la vera natura del sentire» ), l’astrofisico Massimo Teodorani («Big Library Hypothesis» ), Marika Tutino ( «Neuroscienze del perdono»), Marco Giacalone («Chi manipola chi ? Quando siamo noi a condizionare l’Intelligenza Artificiale»), Antonio Manzalini («La Topologia dell’Immortalità: perché la coscienza umana supera l’Intelligenza Artificiale») e il regista Jordan River («Cinema, Coscienza e Spiritualità nella settima arte»). Chiude il convegno Monsignor Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, con «Pop Theology».

La prima edizione

Il 28 e 29 aprile 2025 il Politeama Garibaldi ha ospitato «Coscienza e Libero Arbitrio: i Pensatori», con Federico Faggin e ventidue relatori di fisica, psichiatria, filosofia, teologia, bioetica, diritto e psicologia, alla presenza dei Rettori delle Università di Palermo, Catania, Messina, Enna e della LUMSA, del Presidente della Regione Siciliana, del Presidente dell’ARS, del Sindaco di Palermo e dell’Arcivescovo Metropolita, con la RAI come media partner.

Istituzioni e partner

La seconda edizione è promossa dall’Associazione SYMPOSIUM ETS con il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana e della Fondazione Sicilia, con il patrocinio istituzionale di Commissione europea, Parlamento europeo, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Ministeri dell’Università e della Ricerca, della Cultura, del Turismo e dell’Istruzione, Conferenza delle Regioni, Regione Siciliana, Città e Città Metropolitana di Palermo, Camera di Commercio di Palermo ed Enna, Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale, Ordine dei Giornalisti, Ordini degli Psicologi, dei Medici, degli Avvocati e degli Ingegneri, Società Filosofica Italiana, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e Cinecittà, e con il patrocinio accademico delle Università di Palermo, Catania, Messina, Enna «Kore» e del Salento, della LUMSA, dell’Università Europea di Roma, del Conservatorio Alessandro Scarlatti, della Pontificia Accademia di Teologia e della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia.

Main media partner Rai, Rai Cultura e Rai Sicilia; media partner Balarm, Dieci, Gazzetta del Sud, Live Sicilia, Radio Time, Radio In, Be Sicily Mag, il Digitale, James Magazine, strill.it e Il Millennio; Main partner Fondazione Sicana e Sicilbanca; Official partner Astrea Consulting, MCL, GEA, OSDIA, ARES, H Advice, SISIFO, Astrea STP, Leto & Adelfio e Poliambulatorio Orione.