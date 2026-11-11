Palermo, bancarotta fraudolenta: società svuotata e documenti falsi per incastrare l’ex presidente, manager e commercialista ai domiciliari

I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo che ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un manager e di un commercialista, ambedue residenti in Lombardia e noti nei rispettivi settori professionali, in quanto resisi responsabili di plurimi fatti di bancarotta fraudolenta nonché dei reati di calunnia e frode processuale.

Le indagini, condotte dalla Sezione di polizia giudiziaria – Aliquota Guardia di finanza presso la Procura della Repubblica di Palermo, hanno avuto riguardato la liquidazione giudiziale di una società a responsabilità limitata operante nel settore della consulenza imprenditoriale e della pianificazione aziendale, la cui sede legale era stata trasferita da Milano a Palermo poco prima dell’avvio di tale procedura.

Inizialmente le indagini sono state condotte nei confronti dei vertici della società, individuati nell’originario presidente del Consiglio di amministrazione e nel subentrato Amministratore unico, nonché di altri due soggetti, un commercialista (consigliere e presidente del comitato per il controllo sulla gestione dell’azienda, esperto nel settore finanziario) e il senior partner, membro anche del citato comitato ed emerso quale reale dominus della società in liquidazione giudiziale.

All’esito della prima fase investigativa è stato possibile ricostruire una articolata e complessa condotta fraudolenta attraverso la quale la società, prima di essere posta in liquidazione giudiziale, era stata trasformata da S.p.A. in S.r.l., con la contemporanea sostituzione del vecchio consiglio di amministrazione e la nomina di un nuovo amministratore unico, e, successivamente, era stata trasferita da Milano a Palermo. Parallelamente, come rilevato dagli investigatori, il patrimonio della società era stato progressivamente “svuotato”, lasciando in capo alla stessa solamente le passività accumulate nel tempo, in particolare gli ingenti debiti maturati nei confronti dell’Erario, conseguenza delle sistematiche condotte di omesso versamento dei tributi dovuti e degli oneri previdenziali e assistenziali. Tra i beni di maggior pregio, oggetto di distrazione, figura il marchio di proprietà della fallita del valore di circa 245 mila euro, trasferito a una new-co clone (medesimo oggetto sociale, stessi dipendenti e stessa sede legale della fallita), appositamente costituita.

Al termine della descritta fase investigativa la Procura della Repubblica di Palermo emetteva a carico dei soggetti a vario titolo indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. In tale contesto, il reale dominus della società e il citato commercialista, in sede di interrogatorio preliminare, hanno prodotto, quali prove a discarico, documentazione societaria da cui emergeva che il Presidente del Consiglio di amministrazione aveva deliberatamente scelto di non versare le somme dovute all’Erario dalla società. I successivi approfondimenti sviluppati dalla Sezione di polizia giudiziaria – Aliquota Guardia di finanza hanno consentito di accertare ulteriori condotte distrattive di somme di denaro, per circa 515 mila euro, riferibili a compensi per prestazione rese dalla fallita in favore di soggetti terzi, dirottati verso la menzionata new-co attraverso un sistema di fatture aventi a oggetto un’attività di advisory finanziaria (in realtà mai eseguita). Al contempo, le investigazioni hanno consentito di acclarare nuove fattispecie delittuose poste in essere dai suddetti due indagati, per avere artatamente confezionato documentazione societaria falsa allo scopo di presentarla in sede di interrogatorio a propria discolpa, addebitando così l’intera responsabilità penale sul solo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

All’esito delle complessive indagini condotte, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, in accoglimento della richiesta formulata dalla locale Procura della Repubblica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alle fattispecie di reato contestate (bancarotta fraudolenta, calunnia e frode processuale) nonché le esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato, disponendo l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dei due indagati interessati.

L’odierna operazione testimonia l’impegno costantemente profuso dalla Guardia di finanza nel contrasto ai più insidiosi fenomeni di illegalità economico-finanziaria, a tutela dell’Erario e degli imprenditori che operano nel rispetto della legge. Si evidenzia, infine, che in attesa di giudizio definitivo, trova applicazione, per tutti gli indagati, il principio della presunzione di innocenza.