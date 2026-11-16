Palermo, al Museo Salinas un viaggio nella storia di Alessandria d’Egitto con il libro di Lorenzo Guardiano

Un viaggio tra archeologia, storia e letteratura alla scoperta di Alessandria d’Egitto, crocevia di popoli e saperi e protagonista della civiltà mediterranea. Giovedì 19 novembre 2026, alle ore 17, nella Sala delle Metope del Museo archeologico Salinas di Palermo, sarà presentato il libro di Lorenzo Guardiano “Alessandria d’Egitto. Storia di una capitale del mondo antico”, pubblicato da il Mulino. L’iniziativa, promossa da BCsicilia e dal Museo archeologico Salinas, si inserisce nel programma degli incontri del mese. Dopo i saluti di Giuseppe Parello, Direttore del Museo Salinas, e la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, dialogherà con l’autore Giovanni Di Stefano, docente presso l’Università di Roma Tor Vergata. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Lorenzo Guardiano intreccia testimonianze archeologiche e fonti storiche per ricostruire le vicende della città fondata da Alessandro Magno e divenuta capitale dell’Egitto dei Tolomei

Docente di Introduzione all’Egittologia dei Faraoni presso l’Università degli Studi di Milano, epigrafista e componente della Missione archeologica ad Assuan, Lorenzo Guardiano intreccia testimonianze archeologiche e fonti storiche per ricostruire le vicende della città fondata da Alessandro Magno e divenuta capitale dell’Egitto dei Tolomei. Articolato in quattro capitoli, accompagnati da un prologo e da un epilogo, il volume prende le mosse dal sogno di Alessandro: fondare, di fronte all’isola di Faro, una città destinata a diventare una delle più grandi e cosmopolite del mondo antico. Da questa visione nasce il racconto di una metropoli capace di imporsi come centro di potere, di scambi e di elaborazione culturale. Tra le sue strade si incrociano le vicende di sovrani, filosofi e scienziati: da Aristarco a Eratostene, che calcolò la circonferenza terrestre, fino a Ipazia, figura emblematica della tradizione filosofica e scientifica alessandrina. Un posto centrale occupa Cleopatra, ultima regina d’Egitto, la cui storia si intreccia con quelle di Cesare e Marco Antonio e con il tramonto del regno tolemaico.

Guardiano accompagna il lettore alla scoperta dei grandi monumenti che hanno alimentato il mito della città: il Faro, annoverato tra le sette meraviglie del mondo antico, e la celebre Biblioteca, simbolo dell’ambizione di raccogliere e custodire il sapere. Il percorso prosegue nell’Alessandria di epoca romana, con gli imperatori attratti dalla memoria e dalla tomba di Alessandro. Il racconto approda infine alla città contemporanea e alle suggestioni degli scrittori che ne hanno restituito l’anima più poetica, tra cui Giuseppe Ungaretti. Emerge così il ritratto di una capitale del Mediterraneo il cui fascino continua a vivere nell’incontro tra storia, memoria e immaginazione.