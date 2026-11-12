Palermo-Agrigento, svolta per i lavori sulla Statale 121: 21,5 milioni di euro direttamente ai Comuni

Firmato l'accordo integrativo tra Regione Siciliana, Anas e gli otto Comuni coinvolti. Le amministrazioni locali potranno gestire direttamente le gare per accelerare gli interventi di compensazione territoriale. Previsti anche lavori urgenti per la messa in sicurezza del viadotto Coda di Volpe

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Saranno direttamente i Comuni, invece di Anas, a beneficiare delle risorse stanziate per opere di compensazione territoriale correlate ai lavori sulla Statale 121 della Palermo-Agrigento. Lo stabilisce l’atto integrativo firmato questa mattina dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, dal dirigente generale del dipartimento Infrastrutture Salvatore Lizzio, da Anas e dagli otto sindaci dei Comuni coinvolti, ad integrazione del protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso giugno alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani. “Mettiamo i Comuni coinvolti nelle condizioni di potere avviare direttamente le gare e accelerare i tempi amministrativi per l’avvio delle opere necessarie – afferma l’assessore Aricò – nel rispetto delle competenze territoriali”.

I Comuni attraversati dall’arteria stradale sono Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Ciminna, Mezzojuso, Vicari e Villafrati e otterranno complessivamente 21,5 milioni di euro. Le risorse serviranno anche a finanziare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del viadotto Coda di volpe di competenza di Anas, uno dei punti più critici della Palermo-Agrigento.

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