Palermo-Agrigento, svolta per i lavori sulla Statale 121: 21,5 milioni di euro direttamente ai Comuni

Saranno direttamente i Comuni, invece di Anas, a beneficiare delle risorse stanziate per opere di compensazione territoriale correlate ai lavori sulla Statale 121 della Palermo-Agrigento. Lo stabilisce l’atto integrativo firmato questa mattina dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, dal dirigente generale del dipartimento Infrastrutture Salvatore Lizzio, da Anas e dagli otto sindaci dei Comuni coinvolti, ad integrazione del protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso giugno alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani. “Mettiamo i Comuni coinvolti nelle condizioni di potere avviare direttamente le gare e accelerare i tempi amministrativi per l’avvio delle opere necessarie – afferma l’assessore Aricò – nel rispetto delle competenze territoriali”.

I Comuni attraversati dall’arteria stradale sono Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Ciminna, Mezzojuso, Vicari e Villafrati e otterranno complessivamente 21,5 milioni di euro. Le risorse serviranno anche a finanziare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del viadotto Coda di volpe di competenza di Anas, uno dei punti più critici della Palermo-Agrigento.