Palermo, 1-1 in rimonta con l’Ascoli: Inzaghi ancora imbattuto in vetta. E “fischia” una piccola polemica | CLASSIFICA

Un punto nel big match, imbattibilità difesa, primo posto blindato in attesa di capire se il Modena riuscirà ad accorciare o meno. Il Palermo si approccia alla sosta per le Nazionali con un weekend di anticipo sulle altre, con l’1-1 maturato in casa dell’Ascoli. Un gol per tempo, prima Brunori, ex di turno, poi Ranocchia in rimonta. I siciliani, anche in una serata un po’ meno brillante del solito, dimostrano la solita grinta e capacità di rimontare: non si arriva a 11 partite senza sconfitte per pura casualità.

Una mentalità trasmessa da Pippo Inzaghi che trasforma ogni piazza in cui allena in una piazza che ha fame di vittorie. E chissà che proprio Ascoli se la sia legata al dito. Qualche fischio all’indirizzo dell’allenatore piacentino sembra essere arrivato. Il motivo? Nel 2022, prima di scegliere la Reggina, era vicinissimo all’Ascoli che già sognava un possibile ritorno in Serie A con l’ex Milan al comando. Invece, “SuperPippo” scelse Reggio Calabria.

Il match è intenso e a proposito di conti in sospeso… Brunori ha il ‘piede’ avvelenato: gol al 2′ in fuorigioco; al 19′, invece, la rete è regolare. Filtrante in area di Guiebre, l’ex di turno la deve solo appoggiare in rete. Al 30′ Perin evita il raddoppio bianconero con una grande parata su Silipo che aveva provato il mancino a giro. Il Palermo limita i danni nel primo tempo e trova il pari nella ripresa. Al 55′ Cassandro sorprende la difesa ascolana, girata con il mancino di Ranocchia che bacia il palo e fa 1-1. Nel finale succede poco o nulla, le due squadre si tengono buono il pareggio che consolida il primo posto del Palermo e consente all’Ascoli di essere, almeno per una notte, secondo in classifica.

Risultati 11ª Giornata Serie B

Venerdì 6 novembre

Ore 20.30

Ascoli-Palermo 1-1

Sabato 7 novembre

Ore 15.00

Cesena-Catanzaro

Juve Stabia-Arezzo

Padova-Empoli

Pisa-Sudtirol

Ore 17.15

Mantova-Verona

Ore 19.30

Benevento-Avellino

Domenica 8 novembre

Ore 15.00

Entella-Modena

Ore 17.15

Carrarese-Sampdoria

Ore 19.30

Vicenza-Cremonese

Classifica Serie B

Palermo 26* Ascoli 20* Modena 20 Mantova 18 Avellino 15 Benevento 15 Verona 15 Pisa 15 Padova 14 Sudtirol 14 Cremonese 12 Cesena 12 Arezzo 11 Entella 10 Carrarese 10 Juve Stabia 9 (-4) Vicenza 9 Empoli 8 Sampdoria 8 Catanzaro 6

* Una partita in più

Prossimo turno Serie B, 12ª giornata

Venerdì 20 novembre

Ore 20:30

Verona-Cesena

Sabato 21 novembre

Ore 15:00

Ascoli-Vicenza

Carrarese-Entella

Modena-Juve Stabia

Sampdoria-Benevento

Sudtirol-Cremonese

Ore 17:15

Catanzaro-Palermo

Ore 19:30

Empoli-Pisa

Domenica 22 novembre

15:00

Avellino-Mantova

Ore 17:15

Arezzo-Padova