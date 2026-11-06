Palermo, 1-1 in rimonta con l’Ascoli: Inzaghi ancora imbattuto in vetta. E “fischia” una piccola polemica | CLASSIFICA

Un punto nel big match, imbattibilità difesa, primo posto blindato in attesa di capire se il Modena riuscirà ad accorciare o meno. Il Palermo si approccia alla sosta per le Nazionali con un weekend di anticipo sulle altre, con l’1-1 maturato in casa dell’Ascoli. Un gol per tempo, prima Brunori, ex di turno, poi Ranocchia in rimonta. I siciliani, anche in una serata un po’ meno brillante del solito, dimostrano la solita grinta e capacità di rimontare: non si arriva a 11 partite senza sconfitte per pura casualità.
Una mentalità trasmessa da Pippo Inzaghi che trasforma ogni piazza in cui allena in una piazza che ha fame di vittorie. E chissà che proprio Ascoli se la sia legata al dito. Qualche fischio all’indirizzo dell’allenatore piacentino sembra essere arrivato. Il motivo? Nel 2022, prima di scegliere la Reggina, era vicinissimo all’Ascoli che già sognava un possibile ritorno in Serie A con l’ex Milan al comando. Invece, “SuperPippo” scelse Reggio Calabria.
Il match è intenso e a proposito di conti in sospeso… Brunori ha il ‘piede’ avvelenato: gol al 2′ in fuorigioco; al 19′, invece, la rete è regolare. Filtrante in area di Guiebre, l’ex di turno la deve solo appoggiare in rete. Al 30′ Perin evita il raddoppio bianconero con una grande parata su Silipo che aveva provato il mancino a giro. Il Palermo limita i danni nel primo tempo e trova il pari nella ripresa. Al 55′ Cassandro sorprende la difesa ascolana, girata con il mancino di Ranocchia che bacia il palo e fa 1-1. Nel finale succede poco o nulla, le due squadre si tengono buono il pareggio che consolida il primo posto del Palermo e consente all’Ascoli di essere, almeno per una notte, secondo in classifica.
Risultati 11ª Giornata Serie B
Venerdì 6 novembre
Ore 20.30
Ascoli-Palermo 1-1
Sabato 7 novembre
Ore 15.00
Cesena-Catanzaro
Juve Stabia-Arezzo
Padova-Empoli
Pisa-Sudtirol
Ore 17.15
Mantova-Verona
Ore 19.30
Benevento-Avellino
Domenica 8 novembre
Ore 15.00
Entella-Modena
Ore 17.15
Carrarese-Sampdoria
Ore 19.30
Vicenza-Cremonese
Classifica Serie B
- Palermo 26*
- Ascoli 20*
- Modena 20
- Mantova 18
- Avellino 15
- Benevento 15
- Verona 15
- Pisa 15
- Padova 14
- Sudtirol 14
- Cremonese 12
- Cesena 12
- Arezzo 11
- Entella 10
- Carrarese 10
- Juve Stabia 9 (-4)
- Vicenza 9
- Empoli 8
- Sampdoria 8
- Catanzaro 6
* Una partita in più
Prossimo turno Serie B, 12ª giornata
Venerdì 20 novembre
Ore 20:30
Verona-Cesena
Sabato 21 novembre
Ore 15:00
Ascoli-Vicenza
Carrarese-Entella
Modena-Juve Stabia
Sampdoria-Benevento
Sudtirol-Cremonese
Ore 17:15
Catanzaro-Palermo
Ore 19:30
Empoli-Pisa
Domenica 22 novembre
15:00
Avellino-Mantova
Ore 17:15
Arezzo-Padova