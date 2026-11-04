Palazzo Chigi si illumina con il Tricolore per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Palazzo Chigi si illumina con i colori della bandiera italiana in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, celebrata ogni anno il 4 novembre. Dall’imbrunire di oggi, mercoledì 4 novembre 2026, fino all’alba di giovedì 5 novembre, la facciata principale della sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà illuminata con il Tricolore italiano, attraverso tre bande verticali di colore verde, bianco e rosso. L’illuminazione speciale di Palazzo Chigi a Roma rappresenta un omaggio alla ricorrenza dedicata all’Unità Nazionale e alle Forze Armate. La facciata dell’edificio istituzionale assumerà così i colori della bandiera nazionale per tutta la notte, dall’imbrunire del 4 novembre fino alle prime luci del giorno successivo.

Un’iniziativa dal forte valore simbolico, che accompagna le celebrazioni del 4 novembre attraverso uno dei simboli più rappresentativi dell’identità e dell’unità del Paese.