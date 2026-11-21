Salvare gli ulivi monumentali colpiti dalla Xylella, recuperare la biodiversità delle risaie attraverso la piantumazione di migliaia di alberi e riportare in vita antiche pratiche di allevamento per contrastare l’abbandono dei territori montani. Sono questi i tre progetti saliti sul podio della prima edizione del Premio Paesaggi Rurali Storici, istituito nel gennaio 2026 dall’Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico (PRIS) E.T.S. L’iniziativa ha registrato la partecipazione di 32 progetti realizzati in 14 regioni italiane, mettendo in evidenza esperienze di recupero e valorizzazione del patrimonio agricolo nazionale. A conquistare il primo posto è stata l’Azienda Agricola Columella, con un intervento realizzato nella Riserva Naturale di Torre Guaceto, in provincia di Brindisi, dove gli olivi monumentali danneggiati dal batterio Xylella sono stati preservati attraverso un progetto di rigenerazione paesaggistica e agroambientale. A illustrare i risultati è l’ingegnere Francesco Cancellieri, componente esterno della commissione giudicatrice, che richiama l’attenzione sul valore storico, culturale, ambientale ed economico dei paesaggi rurali e sulla necessità di proteggerli dalle trasformazioni e dalle minacce che ne compromettono la conservazione.

Premio Paesaggi Rurali Storici, 32 progetti da 14 regioni italiane

Il premio nasce con l’obiettivo di promuovere la conservazione dei paesaggi agricoli di interesse storico, riconoscendone il ruolo nella tutela dell’identità dei territori e nello sviluppo delle comunità rurali. Un patrimonio che comprende non soltanto gli elementi naturali e ambientali, ma anche le conoscenze, le produzioni tipiche e le pratiche agricole tramandate nel corso dei secoli. Francesco Cancellieri spiega: “A gennaio 2026, l’Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico (PRIS) E.T.S. ha istituito il Premio Paesaggi Rurali Storici, iniziativa nata per valorizzare il paesaggio, quale elemento fondamentale del nostro patrimonio culturale dal valore aggiunto non riproducibile e chiave di sviluppo di quei territori rurali caratterizzati da una forte dotazione di risorse paesaggistiche, ambientali, culturali, storiche e produzioni tipiche. La prima edizione del bando ha registrato la partecipazione di 32 progetti, realizzati in 14 diverse regioni italiane: un risultato che testimonia una crescente attenzione per la tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali di valore storico e delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali a essi intrinsecamente associati oggi soggetti a molteplici minacce”. La valutazione delle candidature è stata affidata a una commissione di cinque esperti nominati dal Coordinamento Nazionale dell’Associazione PRIS. Ne hanno fatto parte Marcello Mari ed Emilio Pesino, membri del Coordinamento Nazionale, Francesca Neonato, componente del Comitato Scientifico dell’associazione, e i due membri esterni Francesco Cancellieri e Marina Montedoro.

Primo premio agli oliveti monumentali di Torre Guaceto: il recupero dopo la Xylella

Il riconoscimento principale è stato assegnato al progetto “Rigenerazione paesaggistica e agroambientale degli oliveti monumentali di Torre Guaceto”, realizzato dall’Azienda Agricola Columella all’interno della Riserva Naturale di Torre Guaceto, in provincia di Brindisi. L’area è iscritta dal 2017 nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, delle Pratiche Agricole e delle Conoscenze Tradizionali del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Il progetto affronta una delle emergenze più significative per il patrimonio olivicolo pugliese, rappresentata dalla diffusione della Xylella, il batterio responsabile del disseccamento degli alberi colpiti. L’azienda ha scelto una soluzione orientata alla conservazione dell’identità storica del paesaggio, evitando l’abbattimento e la completa sostituzione degli esemplari monumentali danneggiati. Sono stati invece mantenuti i tronchi degli antichi olivi e messe a dimora varietà considerate resistenti alla Xylella, insieme a essenze caratteristiche della macchia mediterranea. Un intervento che punta a favorire la rigenerazione agricola e ambientale senza cancellare le testimonianze materiali della storia del territorio.

Cancellieri illustra il significato del riconoscimento e le caratteristiche dell’iniziativa: “In considerazione dei punteggi attributi ai singoli progetti dalla Commissione giudicatrice composta da n.5 esperti nominati dal Coordinamento Nazionale dell’Associazione PRIS fra i quali due membri del Coordinamento Nazionale (Dott. Marcello Mari e Dott. Emilio Pesino), un membro del Comitato Scientifico dell’Associazione PRIS (Dott.ssa Francesca Neonato) e due componenti esterni (Ing. Francesco Cancellieri e Dott.ssa Marina Montedoro), è risultato vincitore del Premio il progetto “Rigenerazione paesaggistica e agroambientale degli oliveti monumentali di Torre Guaceto”, dell’Azienda Agricola Columella realizzato nella Riserva Naturale di Torre Guaceto, in provincia di Brindisi. In quest’area, dal 2017 iscritta nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, delle Pratiche Agricole e delle Conoscenze Tradizionali del MASAF, l’Azienda ha attuato un progetto dedicato al recupero e alla rigenerazione degli olivi monumentali colpiti dal batterio Xylella, un microrganismo che provoca il disseccamento degli olivi colpiti. Nello specifico, l’Azienda ha attuato un virtuoso intervento di ripristino del paesaggio rurale storico, mettendo a dimora varietà di olivo considerate resistenti alla Xylella ed essenze tipiche della macchia mediterranea, conservando al contempo i tronchi degli olivi monumentali colpiti dal suddetto batterio, anziché abbatterli e procedere alla loro sostituzione. Questi esemplari producono olio di qualità, legato ad un paesaggio unico e forniscono numerosi servizi ecosistemici, quali l’immagazzinamento di carbonio e la creazione di microhabitat favorevoli alla biodiversità. Inoltre, si contraddistinguono per la loro rilevanza storica e colturale, testimonianza della memoria collettiva legata all’agricoltura e al paesaggio rurale locale. Un progetto che afferma, dunque, l’importanza della conservazione degli olivi monumentali, un patrimonio storico fondamentale non solo per l’identità culturale della Puglia, ma anche dell’Italia e dell’area Mediterranea, e per la promozione di un modello di sviluppo rivolto alla tutela piuttosto che all’abbandono o alla trasformazione del paesaggio rurale storico.”

Secondo posto al Piemonte: oltre 15mila alberi e 80 chilometri di filari nelle risaie

Il secondo posto è stato conquistato dal progetto “Agroforestazione in Risaia” dell’Azienda Agricola Una Garlanda, realizzato a Rovasenda, in provincia di Vercelli, nell’area della Baraggia Vercellese. Il territorio, già censito nell’indagine per la costituzione del Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, è caratterizzato da un paesaggio agricolo profondamente trasformato nei secoli attraverso la gestione delle acque e la coltivazione del riso. In questo contesto l’azienda ha sviluppato un modello che integra la produzione risicola con la presenza di alberi appartenenti a specie autoctone. Sono stati introdotti oltre 15mila alberi, distribuiti lungo più di 80 chilometri di filari all’interno delle risaie, con l’obiettivo di aumentare la biodiversità, favorire i servizi ecosistemici e contribuire alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. L’intervento richiama inoltre forme storiche di coltivazione promiscua già diffuse in epoca etrusca, proponendo un’alternativa alla semplificazione del paesaggio agricolo determinata dai processi di intensificazione produttiva.

Come evidenziato nella relazione di Cancellieri, “Si è posizionato al secondo posto il progetto “Agroforestazione in Risaia” dell’Azienda piemontese “Una Garlanda”, realizzato nel Comune di Rovasenda (VC), nell’area risicola della Baraggia Vercellese. Trattasi di un’area già censita nell’indagine per la costituzione del Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico (Catalogo), il cui paesaggio agrario nel corso dei secoli è stato sapientemente plasmato dall’uomo attraverso opere di regimentazione delle acque. In questo contesto, l’Azienda ha sviluppato un innovativo modello di rigenerazione del paesaggio rurale, attraverso un progetto di agroforestazione dove la tipica coltura del riso è associata a più di 15.000 alberi appartenenti a specie autoctone, disposti in filari che si estendono per oltre 80 km all’interno della risaia. La reintroduzione di elementi vegetazionali lineari, oltre a favorire un aumento della biodiversità e dei servizi ecosistemici a essa associati, rappresenta una strategia per la mitigazione dei cambiamenti climatici in agricoltura e, parallelamente, ricostituisce una maggiore complessità paesaggistica del sistema agricolo, riprendendo un sistema di coltivazione promiscua già diffuso in epoca etrusca. L’iniziativa, inoltre, costituisce un raro esempio a livello nazionale ed europeo di agroforestazione applicata a un sistema risicolo e si delinea come un modello virtuoso nel panorama agricolo della Pianura Padana, dove i processi di intensificazione agricola e di semplificazione colturale hanno ridotto la complessità ecologica e paesaggistica.”

Terzo posto alla Liguria: il recupero della razza cabannina e dei pascoli dell’Appennino

Il terzo riconoscimento è stato attribuito al progetto “Villa Cella: una montagna di storia, amore e cabannine”, sviluppato dall’Azienda Agricola Vincavacca nel territorio di Rezzoaglio, in provincia di Genova, all’interno del Parco Naturale Regionale dell’Aveto. L’iniziativa nasce dalla scelta di una giovane coppia di recuperare l’allevamento semibrado della razza bovina ligure cabannina, una razza autoctona da anni a rischio di estinzione. Il nome deriva dalla piana di Cabanne, situata nello stesso comune, e identifica bovini rustici capaci di produrre latte di elevata qualità, utilizzato anche per realizzare prodotti caseari tipici, oltre alla carne. Il progetto si propone di contrastare l’abbandono delle aree montane attraverso il ripristino di prati, pascoli e pascoli arborati, recuperando pratiche agricole e zootecniche che hanno contribuito storicamente a modellare il paesaggio della Val d’Aveto. L’azienda aderisce inoltre al Presidio Slow Food dedicato alla razza bovina cabannina, inserendo il proprio lavoro in un percorso di tutela della biodiversità agricola e delle tradizioni produttive locali.

Nella ricostruzione del progetto, Cancellieri sottolinea: “Infine, è risultato terzo classificato il progetto “Villa Cella: una montagna di storia, amore e cabannine” dell’Azienda Agricola “Vincavacca”, realizzato in un’area compresa nel Parco Naturale Regionale dell’Aveto, nel Comune di Rezzoaglio (GE). In quest’area, anch’essa già censita nell’indagine per la costituzione del Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico (Catalogo), una giovane coppia ha scelto di dedicarsi al recupero della pratica dell’allevamento semibrado della razza bovina ligure cabannina da carne, da anni a rischio di estinzione, al fine di reintrodurre una presenza e una pratica tradizionale storica che nel tempo ha contribuito a modellare il paesaggio della Val d’Aveto, oggi segnato per lo più dal fenomeno dell’abbandono. Il nome della razza deriva dalla piana di Cabanne, situata nello stesso Comune di Rezzoaglio; si tratta di una razza rustica capace di produrre sia latte di altissima qualità – dal quale si ricavano diversi prodotti caseari tipici – che carne. Con la sua iniziativa l’Azienda, la quale aderisce anche al Presidio Slow Food “Razza bovina cabannina”, non si limita solo al recupero della pratica tradizionale dell’allevamento semibrado, ma parallelamente integra il ripristino dei prati, dei pascoli e dei pascoli arborati, attraverso tecniche colturali e zootecniche volte ad aumentare il livello di biodiversità e i servizi ecosistemici da essa derivanti. Il progetto, dunque, si distingue per la volontà di recuperare e conservare una razza bovina autoctona e, parallelamente, un paesaggio un tempo caratterizzato da estesi pascoli, oggi in progressiva scomparsa in tutto l’Appennino.”

Il convegno del 14 novembre: paesaggi agricoli, cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile

Il Premio Paesaggi Rurali Storici si inserisce in un percorso più ampio di promozione delle pratiche agricole tradizionali e della tutela attiva del patrimonio rurale italiano. Un tema affrontato anche durante il convegno pubblico di sabato 14 novembre 2026, intitolato “Tutela e valorizzazione del patrimonio agricolo per la resilienza dell’agricoltura e delle comunità rurali”. L’incontro ha posto al centro il ruolo del paesaggio come bene comune e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile, evidenziando la necessità di collegare la salvaguardia dell’identità territoriale alla capacità delle comunità rurali di affrontare i cambiamenti climatici e le trasformazioni economiche. Tra gli argomenti approfonditi figurano la pianificazione paesaggistica, la conservazione delle strutture storiche in pietra a secco, il rafforzamento delle reti territoriali, la tutela della biodiversità e il rapporto tra agricoltura, benessere e alimentazione. Gli interventi dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) e dell’International Terraced Landscapes Alliance (ITLA Italia) hanno richiamato l’importanza di progettare il futuro dei paesaggi storici senza comprometterne le caratteristiche originarie.

Un ulteriore contributo al confronto è arrivato dalle esperienze e dalle sinergie con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, I Borghi più Belli d’Italia, FAI Puglia, Italia Nostra e GAL Alto Salento, realtà impegnate nella valorizzazione delle risorse locali e nella tutela del patrimonio culturale e ambientale. Il dibattito ha evidenziato il ruolo delle filiere produttive, della partecipazione delle comunità e dei principi delle Comunità Patrimoniali nella costruzione di modelli di sviluppo sostenibili. Particolare attenzione è stata riservata anche agli uliveti storici del Feudo del Belvedere, presentati come esempio del legame tra cura del territorio, biodiversità, welfare e Dieta Mediterranea. La riflessione complessiva ha messo in relazione la conservazione dei paesaggi agricoli con la prevenzione del dissesto idrogeologico e la transizione ecologica, sottolineando come il recupero delle pratiche tradizionali possa contribuire a mantenere vitali territori rurali oggi esposti al rischio di abbandono.

La tutela del patrimonio rurale come risposta alle sfide ambientali e sociali

La prima edizione del premio ha dunque valorizzato esperienze differenti, accomunate dall’obiettivo di conservare il patrimonio agricolo storico attraverso interventi capaci di coniugare tradizione e innovazione. Dalla rigenerazione degli oliveti monumentali pugliesi all’agroforestazione nelle risaie piemontesi, fino al recupero dell’allevamento tradizionale nell’Appennino ligure, i progetti premiati mostrano come la tutela del paesaggio possa accompagnarsi alla produzione agricola e alla salvaguardia delle risorse ambientali. Un’impostazione che richiama direttamente gli obiettivi dell’Agenda 2030 e la necessità di promuovere uno sviluppo sostenibile in grado di valorizzare le specificità dei territori. Nelle conclusioni della sua analisi, Francesco Cancellieri evidenzia come il Premio PRIS abbia contribuito a raccogliere esperienze provenienti da diverse realtà italiane, favorendo il confronto tra modelli di gestione del territorio e strategie di conservazione del patrimonio rurale. La valutazione delle candidature e il convegno del 14 novembre hanno rappresentato un’occasione per riaffermare l’importanza di una tutela dinamica dei paesaggi agricoli storici, capace di contrastare il degrado ambientale, sostenere la biodiversità e rafforzare il ruolo delle comunità rurali nel futuro del Paese.