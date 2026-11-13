Paesaggi rurali storici, a Ostuni l’Assemblea nazionale PRIS: Francesco Cancellieri sottolinea il valore della tutela del territorio

La tutela dei paesaggi rurali storici come strumento fondamentale per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici, promuovere la sostenibilità ambientale e valorizzare l’identità dei territori. Sono questi i temi al centro della IX Assemblea dell’Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico (PRIS), in programma a Ostuni dal 13 al 15 novembre 2026, insieme alla cerimonia di premiazione del Premio PRIS. A sottolineare il valore dell’iniziativa è Francesco Cancellieri, componente della Giuria del Premio, che esprime soddisfazione per un appuntamento dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio agricolo e paesaggistico italiano. “È un vero onore e motivo di profonda soddisfazione professionale ed etica, in qualità di componente della Giuria, veder concretizzato un programma di straordinario valore scientifico, culturale e territoriale per l’IX Assemblea dell’Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico (PRIS) e la contestuale Cerimonia di Premiazione del Premio PRIS”, dichiara Cancellieri.

A Ostuni il convegno sulla tutela del patrimonio agricolo e sulla resilienza delle comunità rurali

Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà il convegno pubblico di sabato 14 novembre, dal titolo “Tutela e valorizzazione del patrimonio agricolo per la resilienza dell’agricoltura e delle comunità rurali”. L’incontro affronterà il ruolo del paesaggio rurale come bene comune e risorsa strategica per uno sviluppo sostenibile capace di coniugare protezione dell’ambiente, identità culturale e crescita socio-economica delle comunità locali. “Il convegno pubblico di sabato 14 novembre 2026 pone con assoluta centralità il paesaggio quale bene comune indispensabile e volano per lo sviluppo sostenibile. In un momento storico segnato dai cambiamenti climatici e dalle sfide della transizione ecologica, ripartire dal patrimonio rurale storico significa unire la tutela dell’identità dei luoghi con la resilienza socio-economica delle comunità”, evidenzia Cancellieri.

Paesaggi storici, architettura e pietra a secco: il ruolo della pianificazione

Il programma scientifico del convegno si caratterizza per un approccio multidisciplinare, che mette in relazione pianificazione territoriale, tutela del patrimonio culturale e sostenibilità ambientale. Particolare attenzione sarà dedicata alla progettazione e alla conservazione dei paesaggi agricoli tradizionali, anche attraverso i contributi dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) e dell’International Terraced Landscapes Alliance (ITLA Italia).

Comunità rurali e sviluppo sostenibile: le reti territoriali al centro del confronto

Un’altra parte del convegno sarà dedicata alle reti territoriali e alla partecipazione delle comunità rurali, considerate elementi essenziali per garantire la conservazione attiva dei paesaggi e la continuità delle attività agricole tradizionali. In questo ambito, Cancellieri richiama “il contributo dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, de I Borghi più Belli d’Italia, del FAI Puglia, di Italia Nostra e del GAL Alto Salento. Le sinergie tra queste realtà evidenziano l’importanza della collaborazione tra associazioni, istituzioni e territori per sostenere le filiere produttive, promuovere pratiche di tutela attiva e rafforzare i principi delle Comunità Patrimoniali, valorizzando il coinvolgimento diretto delle popolazioni locali nella salvaguardia del proprio patrimonio”.

Biodiversità, Dieta Mediterranea e uliveti storici: il legame tra ambiente e salute

Tra gli argomenti affrontati figura anche il rapporto tra biodiversità, benessere delle comunità e Dieta Mediterranea, con particolare riferimento alla conservazione dei paesaggi agricoli tradizionali. Un esempio significativo è rappresentato dalla valorizzazione degli uliveti storici del Feudo del Belvedere, richiamata da Cancellieri “per evidenziare la stretta connessione tra cura del suolo, tutela ambientale, salute e sostenibilità alimentare”.

Premio PRIS, la tutela dei paesaggi agricoli per contrastare il dissesto idrogeologico

Un ruolo importante nell’Assemblea sarà ricoperto dalla cerimonia di premiazione del Premio PRIS, dedicato alla valorizzazione delle esperienze e dei progetti legati alla conservazione dei paesaggi rurali di interesse storico. In qualità di componente della Giuria, Francesco Cancellieri richiama “il significato emerso dalla valutazione delle candidature, sottolineando come la protezione del patrimonio agricolo debba essere accompagnata da interventi concreti di gestione e valorizzazione”. “La valutazione dei progetti candidati al Premio PRIS ha confermato quanto la tutela dinamica dei paesaggi agricoli storici sia la vera chiave per contrastare il dissesto idrogeologico, favorire la transizione ecologica e restituire valore e centralità ai territori rurali”, afferma.

Paesaggi rurali e Agenda 2030: l’appello di Francesco Cancellieri

L’Assemblea di Ostuni si propone dunque come un’occasione di confronto tra competenze scientifiche, esperienze territoriali e realtà impegnate nella protezione del patrimonio rurale italiano. Al centro dell’iniziativa emerge la necessità di riconoscere ai paesaggi agricoli storici un ruolo sempre più importante nelle politiche ambientali, nella programmazione territoriale e nelle strategie di sviluppo delle comunità. “Questo convegno rappresenta un momento di sintesi e di rilancio per politiche e buone pratiche capaci di fare del paesaggio il pilastro dell’Agenda 2030 e dello sviluppo sostenibile delle nostre regioni”, conclude Francesco Cancellieri.