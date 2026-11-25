Sabato 28 novembre alle 16:30, nella cornice della Chiesa degli Ottimati a Reggio Calabria, padre Antonio Spadaro presenterà il suo nuovo libro, Il romanzo di Gesù (edito da Feltrinelli). Dopo numerosi saggi dedicati a teologia, arte, cultura digitale e politica internazionale, il gesuita messinese – già direttore de La Civiltà Cattolica e oggi Sottosegretario del Dicastero Vaticano per la Cultura e l’Educazione – si cimenta per la prima volta con la narrativa. Accompagnatore di Papa Francesco nei viaggi apostolici e interlocutore di grandi protagonisti della cultura contemporanea come Martin Scorsese, Patti Smith e Bob Dylan, in quest’opera Spadaro abbandona le vesti del teologo per ripercorrere il Vangelo di Marco, seguendone la trama come un’onda.

L’incontro, promosso in collaborazione con la Comunità di Vita Cristiana (CVX), si aprirà con l’introduzione di Ida Nucera e sarà moderato da Claudio Meliadò. A dialogare con l’autore saranno Daniela Scuncia, Romina Arena e Tiziana Calabrò, componenti della CollettivA Strettese, scrittrici dello Stretto.