C’è un momento, nella vita di chi perde l’udito, in cui il mondo comincia ad allontanarsi senza fare rumore. Le parole a tavola diventano un brusio, il telefono un fastidio, la conversazione una fatica da evitare. Per molti, la risposta della medicina è stata finora un dispositivo efficace ma visibile, con una parte da portare all’esterno, dietro l’orecchio. A Padova, adesso, quella parte esterna non c’è più. Nell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedale Università di Padova, diretta dalla prof.ssa Elisabetta Zanoletti, è stato posizionato per la prima volta un impianto cocleare totalmente impiantabile: un sistema di nuova concezione in cui anche il microfono viene collocato sotto la pelle. L’intervento è stato eseguito con l’assistenza di un robot, che ha consentito di inserire il dispositivo con estrema delicatezza. La procedura è riuscita, il decorso postoperatorio è stato quello di un normale impianto cocleare e il paziente è già stato dimesso.

Un problema più diffuso di quanto si pensi

La perdita dell’udito riguarda circa un over 65 su cinque, ma può comparire anche alla nascita o in giovane età. È una condizione spesso sottovalutata, eppure le sue conseguenze vanno ben oltre l’orecchio: chi non sente tende a isolarsi, e l’isolamento sociale si accompagna a un maggiore rischio di declino cognitivo. Nei bambini il tempo è un fattore decisivo, perché una sordità non riconosciuta e non trattata precocemente può ritardare o compromettere lo sviluppo del linguaggio. Nelle forme più gravi il primo passo sono le protesi acustiche, che amplificano i suoni. Quando l’amplificazione non basta più, la strada è l’impianto cocleare.

Come funziona un impianto cocleare

L’impianto cocleare non amplifica: traduce. Una parte interna, inserita chirurgicamente nell’orecchio, stimola elettricamente il nervo acustico, scavalcando le cellule sensoriali che non funzionano più. Nei modelli tradizionali c’è poi una componente esterna ricaricabile che capta i suoni e li trasmette alla parte interna attraverso un magnete posto a contatto con la cute. È proprio questa componente esterna che il nuovo dispositivo elimina. Con il microfono sotto la pelle, il paziente non deve indossare nulla: l’impianto diventa, letteralmente, invisibile.

Perché il robot

L’orecchio interno è una struttura minuscola e fragilissima. La chirurgia robot-assistita permette un inserimento lento, regolare e costante dell’elettrodo, riducendo le microscopiche oscillazioni che anche la mano più esperta inevitabilmente produce. Meno traumi per la coclea significa maggiori possibilità di preservare le strutture residue e di ottenere un recupero uditivo il più naturale possibile.

Un lavoro di squadra

La UOC padovana è sede del Centro regionale specializzato per la chirurgia e la riabilitazione della sordità con impianto cocleare ed è da anni tra i riferimenti nazionali per numero di casi ed esperienza. Il percorso non si esaurisce in sala operatoria: otochirurghi, audiologi, logopedisti e audiometristi seguono il paziente dalla selezione preoperatoria fino alla regolazione dell’impianto dopo l’intervento, con un unico obiettivo, una riabilitazione efficace e una percezione dei suoni il più possibile vicina a quella naturale.

Un passo avanti, non ancora un traguardo

Per correttezza va ricordato che Padova non è sola su questa strada: anche il Policlinico di Milano ha eseguito con chirurgia robotica un impianto cocleare totalmente sottocutaneo, e altri centri italiani, come l’Ospedale Sant’Anna di Cona a Ferrara, hanno introdotto la tecnica robot-assistita per gli impianti tradizionali. Il primato di Padova è dunque quello dell’Azienda veneta, che porta questa tecnologia in uno dei centri con la casistica più ampia del Paese. Si tratta di un progresso importante, ma i dispositivi totalmente impiantabili sono ancora all’inizio della loro storia: serviranno tempo e numeri per valutarne la resa nel lungo periodo e capire a quali pazienti siano più indicati. Resta però un messaggio chiaro, che vale per tutti: la sordità non è una condanna da accettare in silenzio. Riconoscerla presto, parlarne con il medico e farsi valutare in un centro specializzato è il primo passo per tornare a sentire il mondo, e a farsene sentire.