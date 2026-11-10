Ospedale Papardo di Messina, De Luca (M5S): “dubbi sulla legittimità della nomina del facente funzioni. La Regione faccia chiarezza”

Si è svolta oggi in Commissione Sanità all’Assemblea Regionale Siciliana, su richiesta di Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Ars, l’audizione dell’Assessore alla Salute sulla situazione dell’ospedale Papardo di Messina, dove da diversi mesi, in assenza del direttore sanitario, è stata individuata una figura a cui sarebbero state attribuite le funzioni. “Nel corso della seduta è emerso che potrebbe non essere prevista la possibilità di ricorrere a una nomina di questo tipo – dichiara l’on. Antonio De Luca. Una circostanza che, se confermata, solleverebbe seri interrogativi sulla legittimità dell’incarico conferito. Parliamo di una figura apicale nella gestione sanitaria di un’importante struttura ospedaliera, per la quale non possono esserci zone d’ombra”.

L’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, ha dichiarato che effettuerà le necessarie verifiche per accertare l’effettiva nomina del facente funzioni e valutare eventuali interventi ove fosse confermata. “Trovo gravissimo che si debba arrivare a presentare un’audizione parlamentare per verificare la legittimità di un incarico così delicato. La Regione ha il dovere di garantire il rispetto delle norme e la correttezza delle procedure. Adesso pretendiamo risposte chiare e tempestive. Se dovessero emergere irregolarità, sarà necessario intervenire immediatamente per ripristinare il pieno rispetto della legge e accertare le eventuali responsabilità, che potrebbero essere anche di natura erariale, oltre a riguardare la validità degli atti firmati”, conclude il deputato messinese.