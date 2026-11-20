“A Patti se ti fratturi un femore dopo le 20, sei spacciato”. È la dura denuncia del deputato regionale di Controcorrente Alessandro De Leo, che torna a sollevare il caso delle gravi criticità del reparto di Ortopedia dell’ospedale di Patti, in provincia di Messina. Al centro della polemica c’è la risposta dell’assessorato regionale alla Salute a un’interrogazione parlamentare urgente presentata dal deputato lo scorso gennaio, protocollata a maggio e alla quale la Regione ha fornito riscontro adesso. “La risposta dell’assessorato conferma le difficoltà organizzative del reparto, legate alla disponibilità del personale medico, e illustra una rimodulazione delle attività che prevede assistenza medica soltanto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14, e interventi chirurgici in regime di day hospital due volte alla settimana. Non è prevista operatività nella fascia notturna, mentre i ricoveri risultano limitati. Basterebbe questo a far arrabbiare chiunque – sottolinea il parlamentare d’opposizione – eppure è il merito della questione a far impallidire, amplificando oltremodo quel senso di smarrimento e abbandono cui questo governo ci ha tristemente abituati”.

Ospedale di Patti, le criticità del reparto di Ortopedia denunciate da De Leo

L’interrogazione parlamentare presentata da Alessandro De Leo chiedeva all’assessorato regionale alla Salute chiarimenti sulla situazione del personale medico in servizio nel reparto di Ortopedia del presidio ospedaliero di Patti. Il deputato aveva segnalato “una carenza di specialisti tale da non consentire la copertura dei turni notturni, con la conseguente impossibilità di garantire l’assistenza specialistica dopo le ore 20″. Tra le criticità evidenziate figurava “anche l’impossibilità, secondo quanto denunciato dal parlamentare, di effettuare ricoveri ordinari, con un’attività sanitaria limitata a interventi di lieve entità in regime di day hospital”. Attraverso l’interrogazione, De Leo aveva chiesto alla Regione di “precisare il numero degli ortopedici effettivamente in servizio, da quanto tempo non fosse assicurata la copertura medica nelle 24 ore e quali fossero le ragioni della mancata effettuazione dei ricoveri ordinari”.

La risposta della Regione: due dirigenti medici con limitazioni

La risposta arrivata dall’assessorato regionale alla Salute individua nella composizione dell’organico medico la causa delle difficoltà assistenziali del reparto. “L’attuale criticità assistenziale – scrive l’assessorato alla Salute – è direttamente ed esclusivamente riconducibile alla composizione dell’organico medico, caratterizzato dalla presenza di due unità di dirigenti medici assegnati al PO di Patti, entrambe beneficiarie di limitazioni. Nel dettaglio, secondo quanto chiarito dall’assessorato, una delle due dirigenti mediche usufruisce dei benefici previsti dalla legge 104 per l’assistenza a due familiari ed è esentata dal servizio notturno. L’altra dirigente risulta invece assente per ferie pregresse fino alla cessazione del rapporto con il presidio ospedaliero. Una situazione che ha portato alla rimodulazione dell’attività sanitaria, con una significativa riduzione della disponibilità del servizio rispetto alle esigenze di assistenza continuativa”.

Ortopedia a Patti, assistenza dalle 8 alle 14 e nessuna operatività notturna

La riorganizzazione illustrata dall’assessorato prevede la copertura medica dal lunedì al sabato, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 14. L’attività chirurgica viene invece assicurata due volte alla settimana, limitatamente agli interventi effettuati in regime di day hospital. Non è prevista operatività specialistica nella fascia notturna dalle 20 alle 8, mentre permane la limitazione dei ricoveri. Si tratta delle criticità sulle quali il deputato regionale “aveva chiesto un intervento urgente già a gennaio, evidenziando le difficoltà legate alla disponibilità di personale e alla continuità dell’assistenza ortopedica nel presidio ospedaliero di Patti”. “Quello che avevamo segnalato urgentemente a gennaio scorso – conclude De Leo – era tristemente vero. Ciò che spaventa è il ritardo del governo Schifani nell’affrontare i problemi e, soprattutto, l’incapacità nel risolverli. Talvolta trincerandosi dietro giustificazioni surreali, come in questo caso”.