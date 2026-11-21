Investimenti per oltre due milioni di euro tra l’acquisto di un macchinario e l’adeguamento dei locali, ma il servizio di emodinamica dell’ospedale San Francesco di Paola viene attivato in modalità itinerante. È su questa scelta che il consigliere provinciale Graziano Di Natale ha sollevato forti perplessità nel corso di una diretta Facebook, chiedendo chiarimenti alla Regione Calabria e all’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza sull’effettiva operatività del servizio e sulla capacità di rispondere alle emergenze cardiologiche nel territorio tirrenico cosentino. Al centro della questione c’è la distinzione tra un’attività programmata di emodinamica e un servizio disponibile 24 ore su 24 per il trattamento degli infarti acuti, due modalità operative che prevedono organizzazioni e finalità differenti. Secondo quanto evidenziato da Di Natale, dopo una spesa di 375mila euro per un macchinario e di quasi due milioni di euro per l’adeguamento dei locali, è necessario comprendere quali prestazioni potranno essere concretamente garantite ai cittadini e quali procedure siano previste per i pazienti colpiti da un infarto che richiede un intervento immediato.

Emodinamica a Paola, Di Natale contesta la scelta del servizio itinerante

Il consigliere provinciale concentra la propria attenzione sull’entità delle risorse investite per l’attivazione dell’emodinamica nell’ospedale San Francesco e sulla soluzione organizzativa individuata. La disponibilità di una struttura e delle relative attrezzature, sostiene Di Natale, rende necessario chiarire se il servizio sia destinato esclusivamente alle prestazioni programmate oppure possa garantire anche un’assistenza continuativa nelle situazioni di emergenza. Durante la diretta Facebook, il consigliere ha espresso le proprie perplessità con parole nette: “Abbiamo acquistato un macchinario da 375 mila euro, speso quasi due milioni di euro per l’adeguamento dei locali e oggi, dopo investimenti così importanti, ci viene proposta un’emodinamica itinerante. È questa la risposta che merita il Tirreno cosentino?”. Una contestazione che non riguarda il potenziamento dell’offerta sanitaria in sé, ma le modalità con cui viene organizzato il servizio dopo gli investimenti effettuati. La richiesta è quella di conoscere con precisione le prestazioni disponibili, gli orari di funzionamento e il ruolo che l’ospedale di Paola potrà svolgere nell’ambito della rete cardiologica regionale, soprattutto nei casi in cui la tempestività dell’intervento rappresenta un fattore determinante per la salute del paziente.

Infarto acuto ed emodinamica H24: cosa prevede la delibera regionale

Uno degli aspetti richiamati riguarda la DGR Calabria n. 400/2026, che distingue le diverse modalità di organizzazione dell’attività di emodinamica. Secondo quanto riportato nella nota, il provvedimento prevede l’emodinamica H24 per la gestione dello STEMI, una forma di infarto miocardico acuto che richiede una rapida valutazione e un trattamento tempestivo, nei centri Hub della rete sanitaria. Differente è invece l’attività H6-H12, destinata alle procedure programmate, alla diagnostica invasiva e al follow-up dei pazienti. È proprio questa distinzione a rappresentare il punto centrale delle osservazioni di Di Natale, poiché un’organizzazione itinerante non equivale automaticamente alla disponibilità di un servizio di emergenza attivo 24 ore su 24. Il consigliere solleva quindi una serie di interrogativi sul percorso assistenziale previsto per i cittadini del Tirreno cosentino in caso di infarto acuto: quale struttura interviene, dove viene trasferito il paziente e in quanto tempo può essere sottoposto all’angioplastica salvavita. Domande che riguardano l’organizzazione della rete dell’emergenza cardiologica e sulle quali viene sollecitata una risposta da parte delle autorità sanitarie competenti.

La richiesta alla Regione Calabria e all’ASP di Cosenza: chiarire l’effettiva operatività

La posizione espressa dal consigliere provinciale non mette in discussione l’utilità di ampliare le prestazioni cardiologiche disponibili nell’ospedale di Paola, ma insiste sulla necessità di fornire informazioni precise alla popolazione. L’attivazione di un servizio di emodinamica, anche quando destinato alle attività programmate, rappresenta un elemento di potenziamento dell’offerta sanitaria, ma non deve essere confusa con la disponibilità di una struttura operativa senza interruzioni per il trattamento delle emergenze. Da qui la richiesta di chiarire quali attività siano state concretamente avviate e come si inseriscano nell’organizzazione sanitaria regionale. “Nessuno contesta il potenziamento dei servizi cardiologici, ma dopo investimenti di questa portata è legittimo pretendere chiarezza sull’effettiva operatività del servizio. La Regione Calabria e l’ASP di Cosenza spieghino ai cittadini cosa sia stato realmente attivato”, afferma Di Natale. Il consigliere chiede dunque una spiegazione che consenta alla cittadinanza di comprendere la reale portata dell’intervento e le garanzie assistenziali previste per chi necessita di cure cardiologiche urgenti.

Di Natale: “L’infarto non prende appuntamento, ai cittadini servono servizi salvavita”

La questione sollevata da Graziano Di Natale riporta l’attenzione sul tema dell’accessibilità alle cure e dell’organizzazione dei servizi sanitari nel Tirreno cosentino. Per il consigliere provinciale, la presenza di attrezzature e locali adeguati deve accompagnarsi a una comunicazione chiara sulle possibilità operative della struttura, evitando che l’attivazione di prestazioni programmate venga interpretata come l’avvio di un servizio di emergenza continuativo. Il tema assume particolare rilievo quando si parla di infarto acuto, una condizione nella quale i tempi di diagnosi, trasferimento e trattamento possono incidere sull’esito dell’assistenza. Di Natale conclude il proprio intervento con un richiamo alla necessità di distinguere gli annunci istituzionali dalla concreta disponibilità dei servizi: “L’infarto non prende appuntamento, non segue il calendario delle équipe itineranti e non aspetta le inaugurazioni. Ai cittadini servono servizi salvavita, non propaganda!”. Restano quindi al centro della richiesta di chiarimenti l’effettiva operatività dell’emodinamica dell’ospedale San Francesco, le prestazioni garantite e l’organizzazione prevista dalla rete sanitaria per affrontare le emergenze cardiologiche sul territorio.