L’istituzione di un registro nazionale degli orfani per crimini domestici, il rafforzamento degli strumenti legislativi a tutela delle donne e la necessità di investire sull’educazione delle nuove generazioni. Sono alcuni dei principali temi affrontati nel corso del convegno promosso ieri dalla senatrice Giusy Versace in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’incontro, dal titolo “Contro la violenza, accanto a chi resta. Strumenti e prospettive per le donne e gli orfani di crimini domestici”, si è svolto nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro (ISMA), al Senato della Repubblica, a Roma, coinvolgendo istituzioni, associazioni e realtà impegnate nella tutela delle vittime. L’appuntamento, organizzato annualmente dalla senatrice per fare il punto sul fenomeno del femminicidio e individuare nuove prospettive di intervento, è stato rivolto agli studenti dell’Istituto Galileo Galilei di Roma. Ad aprire il dibattito è stata l’attrice Paola Lavini, con la lettura di un brano tratto dalla trasmissione “Amore Criminale”, dedicato alla storia di Veronica Abbate, uccisa dall’ex fidanzato nel 2006. Una testimonianza che ha suscitato grande emozione tra il pubblico e i relatori.

Il registro nazionale degli orfani e i progressi legislativi

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i progressi compiuti negli ultimi anni sul piano legislativo, dal rafforzamento del Codice Rosso all’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, presieduta dall’onorevole Martina Semenzato, che ha evidenziato una lieve diminuzione dei reati. “Registriamo un lieve calo negli omicidi e nei reati di femminicidio in questo ultimo anno e vediamo triplicati gli ammonimenti al Questore, il che significa che le donne hanno iniziato a denunciare di più, ma lo stesso resta ancora molto da fare per invertire la rotta e occasioni come queste dove parliamo direttamente ai giovani sono importantissime per fare cultura”. Sulla stessa linea si è espressa la senatrice Tilde Minasi, componente della Commissione. Particolare attenzione è stata riservata alla proposta di legge per l’istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici, di cui è prima firmataria l’onorevole Mara Carfagna, che sarà sottoposta a breve all’esame della Camera e successivamente del Senato. “Vogliamo garantire un sostegno adeguato ai minori e ai giovani che perdono un genitore a causa di un omicidio commesso dall’altro genitore, o in un contesto caratterizzato da violenza domestica e verrà inoltre istituito il un registro nazionale degli orfani per crimini domestici, affidato al Dipartimento per le politiche della famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con lo scopo di rilevare il numero di tali orfani, la loro distribuzione territoriale e i loro bisogni”.

Violenza digitale, indipendenza economica e controllo coercitivo

Il confronto ha riguardato anche le forme di violenza che non si manifestano esclusivamente attraverso le aggressioni fisiche. La senatrice Mariastella Gelmini ha richiamato l’attenzione degli studenti sui pericoli legati al web, ricordando come il revenge porn, ovvero la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, sia diventato un reato penale. “Bisogna far rete tra scuola, famiglie, volontariato per cercare di cambiare la società”, ha aggiunto. L’onorevole Ilaria Cavo ha invece approfondito i temi della violenza economica e del controllo coercitivo, individuando nell’indipendenza economica delle donne vittime di maltrattamenti un traguardo fondamentale da raggiungere. Nel suo intervento ha inoltre evidenziato la necessità di introdurre nel codice penale il reato di controllo coercitivo nei confronti di familiari e conviventi, con l’obiettivo di contrastare in maniera specifica la violenza psicologica ed economica.

Agli studenti è stata proposta anche la testimonianza diretta di Moira Cucchi, autrice del libro autobiografico “Non mi uccidi. Storia di una donna che ce l’ha fatta” (2026), scritto insieme alla giornalista e presidente della Fondazione Wall of Dolls, Francesca Carollo. Madre di due figli, Cucchi è sopravvissuta a un tentato omicidio e, dopo anni di violenza domestica e stalking, ha trasformato la propria esperienza in un impegno quotidiano, soprattutto nelle scuole e nelle associazioni, per aiutare a riconoscere i segnali dei maltrattamenti. “In dieci anni ho subito tutte le violenze rubricabili: fisiche, psicologiche, economiche, sessuali. La mia storia è un esempio concreto, un vademecum di soprusi che racconto agli studenti, agli operatori e a chi legge il mio libro, per far meglio comprendere quelli che possono essere i segnali da tenere sott’occhio e le situazioni da cui star lontani”.

Il lavoro delle associazioni accanto alle donne e agli orfani

Il convegno ha offerto spazio alle realtà associative territoriali che da anni operano per la tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli. Tra queste, “Il Giardino Segreto”, associazione fondata nel 2015 e rappresentata dalla fondatrice e presidente Patrizia Schiarizza, impegnata nell’assistenza agli orfani di femminicidio attraverso percorsi di tutela e affidamento, interventi sul trauma e iniziative finalizzate a riprogettare il loro futuro. È stata illustrata anche l’attività di Telefono Donna Italia, associazione di volontariato nata l’8 marzo 1992 per iniziativa della fondatrice Stefania Bartoccetti e attiva a Milano e in Lombardia. “Tramite l’ascolto telefonico offriamo il nostro aiuto a donne in difficoltà e attraverso l’esperienza maturata negli anni, è nato anche l’Osservatorio Nazionale Indipendente sugli Orfani Speciali (ONISOS), un progetto per la protezione e il sostegno dei minori vittime di abusi e degli orfani speciali”. A Varese opera invece, dal 2005, la Fondazione Felicita Morandi ETS, che attraverso una filiera integrata di servizi accompagna le donne e i loro figli lungo l’intero percorso di fuoriuscita dal maltrattamento, dall’emersione in Pronto Soccorso alla riconquista dell’autonomia abitativa, lavorativa ed economica, passando per la prevenzione nelle scuole e la tutela della relazione madre-bambino. “Sottrarre una donna alla violenza significa restituirli il presente, sottrarre un bambino alla violenza significa ridargli un futuro”, ha dichiarato la presidente Giovanna Scienza.

Un esempio di collaborazione tra amministrazioni locali è stato illustrato da Riccardo Visentin, assessore al Welfare e alla centralità della persona del Comune di Cinisello Balsamo, presidente della Rete Antiviolenza Nord Milano e presidente dell’Assemblea dei Sindaci degli ambiti di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni. Visentin ha presentato il modello del Centro Antiviolenza VeNuS (Verso Nuove Strade), che coinvolge sei comuni del Milanese: Cinisello Balsamo, in qualità di Comune capofila, Sesto San Giovanni, Bresso, Cologno Monzese, Cormano e Cusano, per un bacino complessivo di 268.431 abitanti. Si tratta del primo Centro Antiviolenza comunale in Lombardia, un modello che attribuisce direttamente alle amministrazioni locali la responsabilità di un servizio essenziale, rafforzandone la presenza sovracomunale attraverso una sede centrale a Cinisello Balsamo e due sportelli a Sesto San Giovanni e Cologno Monzese.

Giusy Versace: “La prevenzione comincia dall’educazione”

A sottolineare il valore della partecipazione degli studenti e la necessità di promuovere la cultura del rispetto attraverso la scuola e lo sport è stata la senatrice Giusy Versace: “E’ per me un piacere, oltre che un dovere, organizzare ogni anno in Senato iniziative per tenere accesi i riflettori su una piaga che continua a interrogarci e che richiede un impegno costante da parte di tutti. Oggi abbiamo ascoltato tante testimonianze e incontrato persone che ogni giorno lavorano accanto alle donne vittime di violenza e ai loro figli, ma ciò che mi ha emozionato particolarmente è stata la presenza di tanti studenti. È proprio da loro che dobbiamo partire, seminando nelle scuole la cultura del rispetto, soprattutto tra gli adolescenti, per contribuire a costruire uomini più consapevoli, capaci di riconoscere la libertà dell’altro e di vivere relazioni sane. Anche lo sport può fare molto in questa direzione: è uno strumento educativo straordinario e i suoi valori possono contribuire a costruire una società più rispettosa e più gentile. La prevenzione comincia dall’educazione e non possiamo permetterci di abbassare la guardia”.