A Messina, il calcio non è soltanto una questione di gol, risultati e competizione. Può diventare un linguaggio universale, capace di avvicinare persone con esperienze, provenienze e condizioni di vita differenti. È questa la filosofia alla base di “One Game, One Community”, il progetto promosso dall’associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Adagio e finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma Erasmus+ Sport, attraverso l’azione KA182-SPO. Al centro dell’iniziativa si trova un percorso di calcetto inclusivo realizzato settimanalmente a Messina, che offre ai partecipanti uno spazio di aggregazione, socializzazione e crescita personale. Un appuntamento che va oltre la semplice attività fisica e che interpreta lo sport come un autentico strumento di inclusione sociale.

L’obiettivo del percorso è semplice quanto significativo: creare un ambiente nel quale tutti possano sentirsi accolti, indipendentemente dalla propria provenienza, dalle capacità sportive, dalle condizioni economiche o dalle eventuali difficoltà personali. Durante gli incontri settimanali, il calcetto diventa un’occasione per sviluppare relazioni, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e superare pregiudizi e stereotipi. Sul terreno di gioco, la collaborazione assume un valore superiore alla competizione: ciò che conta non è soltanto segnare una rete, ma imparare a sostenersi reciprocamente, riconoscere le capacità degli altri e costruire un gruppo in cui nessuno venga lasciato indietro.

Il valore dell’iniziativa risiede soprattutto nella sua continuità

Il valore dell’iniziativa risiede soprattutto nella sua continuità. Non un evento isolato o una manifestazione occasionale, ma un appuntamento regolare che permette di consolidare legami, sviluppare fiducia e costruire progressivamente una comunità più aperta e solidale. A sostenere questo percorso è anche la dimensione internazionale del progetto One Game, One Community, attraverso il quale A.S.D. Adagio intende rafforzare le proprie competenze nella promozione dello sport inclusivo. Il progetto prevede esperienze di mobilità europea e attività di apprendimento sul campo, finalizzate all’acquisizione di metodologie innovative, buone pratiche e strumenti per migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle attività sportive. Progetto “One Game, One Community” – 2025-2-IT03-KA182-SPO-000372644, finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Programma Erasmus+ Sport.