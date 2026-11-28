“In Calabria ammalarsi di tumore significa ancora dover scegliere tra file estenuanti fin dall’alba negli ospedali pubblici e costosi viaggi della speranza fuori regione. Con la fine del commissariamento annunciata dal Governo – dai contorni peraltro ancora tutti da chiarire – non esistono più alibi: oggi il Presidente Occhiuto, che detiene direttamente la delega alla Sanità, deve dare risposte concrete e tempi certi ai cittadini calabresi“. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Barbuto, annunciando il deposito ufficiale dell’interrogazione rivolta al Presidente della Giunta Regionale sulla grave emergenza dell’assistenza oncologica in Calabria.

Al centro dell’iniziativa ispettiva c’è innanzitutto la condizione critica del Reparto di Oncologia dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone, per il quale la consigliera si batte da tempo: “a Crotone persistono gravi carenze di organico, problemi logistici e una programmazione che prevede appena 12 posti letto complessivi (4 di Day Hospital e 8 di degenza ordinaria), del tutto insufficienti per l’ampio bacino d’utenza del territorio. I pazienti oncologici di Crotone e di tutta la Calabria non possono essere costretti a estenuanti attese per accedere alle terapie“.

Nel testo dell’interrogazione, Barbuto richiama i dati allarmanti certificati sia dal recente Rapporto Svimez — secondo cui oltre la metà dei ricoveri oncologici dei calabresi avviene fuori regione, con una mobilità passiva che supera il 40% soprattutto per la chirurgia — sia dallo stesso Piano di Rete Oncologica Regionale 2023-2027 (DCA n. 82/2024).

“I numeri del Piano approvato dalla Regione parlano chiaro – prosegue l’esponente pentastellata -: gli screening oncologici restano drammaticamente sotto i target nazionali, con adesioni ferme al 15,9% per la mammella, al 6% per il colon-retto e al 23,9% per la cervice uterina. Inoltre, scontiamo ancora gravi ritardi sulla piena operatività del Registro Tumori unico regionale e sull’attivazione delle Porte Oncologiche di Accesso e Continuità di Cura (POAC), fondamentali per non lasciare soli i pazienti nel percorso diagnostico-terapeutico“.

Da qui la richiesta di un cambio di passo strutturale che guardi anche alla visione strategica della sanità calabrese: “la Calabria porta ancora sulla pelle la ferita della chiusura della Fondazione “Tommaso Campanella” di Catanzaro, un fallimento istituzionale che ha disperso competenze preziose. Oggi, raccogliendo anche gli autorevoli appelli del mondo medico e accademico, chiediamo al Presidente Occhiuto se intenda finalmente promuovere la creazione di un vero Polo Oncologico Regionale d’Eccellenza, capace di polarizzare ricerca e cure ad alta complessità, fermare l’emigrazione sanitaria e lavorare in sinergia con una rete territoriale finalmente potenziata, a partire da Crotone. La salute dei calabresi non può più attendere“.