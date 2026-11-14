Omicidio in Sicilia, svolta nelle indagini: fermato un 35enne per la morte di Alessandro Barreca

C’è la svolta nelle indagini sull’omicidio di Alessandro Barreca, l’uomo trovato senza vita lo scorso 1° novembrenella propria azienda agricola in contrada Rolica, a Gangi. I Carabinieri hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di un uomo di 35 anni, gravemente indiziato del delitto e ora accusato di omicidio volontario aggravato. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese al termine delle attività investigative condotte dai militari della Compagnia di Petralia Sottana e del Nucleo Investigativo del Gruppo di Monreale. Un’importante evoluzione nell’inchiesta sull’uccisione dell’uomo, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco esplosi da distanza ravvicinata.

Omicidio di Gaetano Alessandro Barreca a Gangi: il ritrovamento nell’azienda agricola

La vicenda risale al 1° novembre, quando Gaetano Alessandro Barreca era stato trovato morto all’interno della propria azienda agricola, situata in contrada Rolica, nel territorio comunale di Gangi. L’uomo era stato raggiunto da diversi proiettili sparati a distanza ravvicinata, circostanza che aveva immediatamente indirizzato le indagini verso l’ipotesi di un omicidio. Da quel momento sono scattate le attività investigative dei Carabinieri, finalizzate a ricostruire quanto accaduto e a individuare eventuali responsabilità nella morte dell’uomo.