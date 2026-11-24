Sono settanta le pagine dedicate per confermare in toto l’impianto accusatorio relativo all’omicidio di Fabrizio Piscitelli e ad alcuni reati connessi ed afferenti al narcotraffico della capitale. Il provvedimento riguarda Bennato Leandro, Boci Arindi, Capriotti Alessandro, Carka Eneo, Costacurta Matteo, Demce Elvis, Vargiu Emanuele, oltre al personaggio di primissimo piano Senese Michele. Ora sarà compito della difesa dei numerosi accusati proporre ricorso per cassazione.

Per cercare di smontare innanzi alla Suprema Corte la pesante accusa di essere stato il mandante dell’omicidio del capo dei tifosi della lazio, Senese Michele ha deciso di nominare il noto cassazionista Dario Vannetiello del foro di Napoli. Secondo il Tribunale del riesame di Roma, Senese avrebbe “conferito l’incarico di procedere alla eliminazione” di Piscitelli, o comunque, “prestato il proprio assenso alla deliberazione omicidiaria”.

Con la motivazione oggi depositata i Giudici hanno manifestato di non credere alla versione resa da Senese durante il lungo l’interrogatorio nel quale costui ha protestato fermamente la sua innocenza, “dichiarandosi completamente estraneo all’omicidio di Fabrizio Piscitelli ed alle attività in materia di stupefacenti”, negando di rivestire un ruolo verticistico e di non conoscere Leandro Bennato e Molisso Giuseppe. Grazie alla motivazione offerta dal Tribunale capitolino è anche emerso che durante l’interrogatorio Senese aveva anche “negato che il rapporto con Fabrizio Piscitelli avesse mai avuto alcuna rottura”

Viceversa, ad incastrare per ora il ritenuto mandante ci sono plurime intercettazioni ed una serie di dati logici, indizi gravi i quali occorrerà verificare se reggeranno all’urto che sarà provocato dai ricorsi per cassazione, tra i quali quello che sarà redatto dall’avv. Dario Vannetiello che i dati giudiziari dei decenni trascorsi lo indicano quale professionista esperto nei giudizi di legittimità, professionista di recente nominato dal ritenuto boss anche per impugnare il decreto del Ministro Nordio che ha deciso di infliggergli il cd. carcere duro.