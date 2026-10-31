Ognissanti 2026, perché si festeggia il 1° novembre? Storia, significato e tradizioni in Italia e nel mondo

Il 1° novembre 2026 si celebra la Festa di Ognissanti, una delle ricorrenze più importanti del calendario cristiano, dedicata a tutti i santi, conosciuti e sconosciuti. La solennità, che quest’anno cade di domenica, precede la Commemorazione dei Defunti del 2 novembre e rappresenta un momento di profondo significato religioso, ma anche un’occasione per riscoprire tradizioni popolari, usanze familiari e antichi riti che attraversano l’Italia da Nord a Sud. Le due giornate, pur essendo distinte nel loro significato liturgico, sono strettamente collegate nella cultura popolare. Ognissanti celebra coloro che, secondo la fede cristiana, hanno raggiunto la comunione con Dio, mentre il Giorno dei Morti è dedicato al ricordo e alla preghiera per le persone scomparse. Nel corso dei secoli queste ricorrenze si sono arricchite di simboli, racconti e consuetudini che intrecciano spiritualità, memoria degli antenati e identità dei territori.

Le origini di Ognissanti: dalle prime comunità cristiane al Pantheon di Roma

La storia della Festa di tutti i Santi affonda le proprie radici nei primi secoli del cristianesimo. Già nel IV secolo, alcune comunità cristiane orientali dedicavano una celebrazione collettiva ai martiri, coloro che avevano perso la vita per testimoniare la propria fede. Ad Antiochia, in particolare, questa commemorazione si svolgeva nella domenica successiva alla Pentecoste, secondo una tradizione attestata anche dagli scritti di importanti figure della Chiesa antica. Un passaggio fondamentale avvenne a Roma tra il 609 e il 610, quando papa Bonifacio IV consacrò il Pantheon alla Vergine Maria e a tutti i martiri. L’antico edificio romano, originariamente destinato al culto delle divinità pagane, divenne così una chiesa cristiana con il nome di Santa Maria ad Martyres. La dedicazione, celebrata il 13 maggio, contribuì allo sviluppo di una commemorazione collettiva dei martiri nella tradizione occidentale. La scelta del 1° novembre si affermò successivamente, durante il pontificato di Gregorio III, nell’VIII secolo. Il pontefice collegò questa data alla dedicazione di un oratorio nella basilica di San Pietro, destinato a onorare gli apostoli, i martiri, i confessori e tutti i santi. Nel IX secolo, sotto papa Gregorio IV, la celebrazione venne ulteriormente estesa e consolidata nel mondo cristiano occidentale. Nell’835, durante il regno dell’imperatore Ludovico il Pio, la ricorrenza assunse un’importanza ancora maggiore nei territori dell’impero carolingio. Nei secoli successivi la festa acquisì una posizione sempre più rilevante nel calendario liturgico. Anche papa Sisto IV, nel Quattrocento, contribuì al rafforzamento della celebrazione attraverso disposizioni relative alla sua osservanza liturgica.

Perché Ognissanti cade il 1° novembre? Il rapporto con le antiche feste celtiche

La collocazione di Ognissanti all’inizio di novembre viene spesso associata anche alle antiche tradizioni dei popoli celtici. In particolare, il periodo coincideva con Samhain, una festa che segnava il passaggio dalla stagione dei raccolti a quella invernale e che, nella cultura celtica, rappresentava un momento significativo del ciclo annuale. Secondo le tradizioni popolari, durante questa fase dell’anno il confine simbolico tra il mondo dei vivi e quello dei morti diventava più sottile. Da queste credenze derivano racconti e rituali che hanno influenzato, nel corso del tempo, numerose celebrazioni autunnali, comprese alcune usanze legate ad Halloween. Il rapporto storico diretto tra Samhain e la scelta cristiana del 1° novembre è tuttavia oggetto di interpretazioni differenti. La festa di Ognissanti ha infatti una propria evoluzione documentata all’interno della Chiesa, mentre le somiglianze con le tradizioni precristiane testimoniano soprattutto la complessità degli scambi culturali e religiosi avvenuti nel corso dei secoli.

Ognissanti e Festa dei Morti: le differenze tra il 1° e il 2 novembre

È importante distinguere la solennità di Ognissanti dalla Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Il 1° novembre la Chiesa cattolica celebra la santità nella sua dimensione universale, ricordando non soltanto i santi ufficialmente canonizzati, ma anche tutti coloro che, secondo la fede, partecipano alla vita eterna. Il 2 novembre, invece, è dedicato alla memoria delle persone scomparse. In Italia questa giornata è tradizionalmente caratterizzata dalle visite ai cimiteri, dalla deposizione di fiori sulle tombe e dalla partecipazione alle celebrazioni religiose. Si tratta di un’usanza che coinvolge milioni di famiglie e che mantiene un forte significato affettivo anche al di là della dimensione strettamente religiosa. Nel calendario civile italiano Ognissanti è una festività nazionale, mentre la Commemorazione dei Defunti non è generalmente riconosciuta come giorno festivo. Entrambe le ricorrenze rappresentano comunque un momento importante per il rapporto tra memoria familiare, tradizione e spiritualità.

Le tradizioni di Ognissanti nel Nord Italia: luci, acqua e tavole apparecchiate

Le usanze popolari legate ai primi giorni di novembre variano notevolmente da una regione all’altra. In Valle d’Aosta, un’antica tradizione prevedeva di trascorrere la notte tra il 1° e il 2 novembre vegliando davanti al fuoco e lasciando sulla tavola alcune pietanze destinate simbolicamente ai defunti, dei quali si immaginava il ritorno nelle abitazioni dei familiari. In Piemonte, soprattutto nella Val d’Ossola, era diffusa la consuetudine di lasciare temporaneamente vuote le case dopo la cena, per consentire alle anime dei morti di visitarle. Il suono delle campane segnava simbolicamente il momento in cui i vivi potevano rientrare nelle proprie abitazioni. In Lombardia, secondo alcune tradizioni, veniva lasciato in cucina un recipiente pieno d’acqua, affinché le anime dei familiari scomparsi potessero dissetarsi durante la loro visita. In Friuli si usava invece predisporre un lume acceso, del pane e dell’acqua, oggetti semplici ma ricchi di significato simbolico. In Emilia-Romagna era conosciuta la cosiddetta carità di murt, un’usanza secondo la quale le persone più povere si recavano di casa in casa per ricevere offerte alimentari in memoria dei defunti. Queste consuetudini mostrano come la commemorazione religiosa fosse anche un’occasione di solidarietà e condivisione all’interno delle comunità.

La Toscana e la tradizione della sfilza di castagne e noci

In alcune località della Toscana, in particolare nel territorio di Massa-Carrara, le celebrazioni erano accompagnate da una tradizione dedicata ai bambini: la sfilza, una collana realizzata con castagne lesse e noci, che veniva donata e indossata in occasione della festa del Bèn d’i morti. La preparazione di questi piccoli doni rappresentava un modo per coinvolgere anche i più giovani nella ricorrenza, trasformando il ricordo dei defunti in un momento di partecipazione familiare. Castagne, noci e altri frutti autunnali assumevano così un valore che andava oltre quello alimentare, diventando simboli della stagione e delle tradizioni locali.

Calabria, a Serra San Bruno rivive la tradizione del coccalu di muortu

Tra le usanze più caratteristiche del Mezzogiorno figura quella del coccalu di muortu, legata a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. La tradizione prevede che i ragazzi intaglino le zucche per riprodurre le sembianze di un teschio, dando vita a figure che richiamano simbolicamente il mondo dei defunti. Con queste creazioni, i giovani percorrevano le strade del paese pronunciando la domanda dialettale “Mi lu pagati lu coccalu?”, cioè “Me lo pagate il teschio?”. Un’espressione che accompagnava la richiesta di una piccola offerta e che trasformava la ricorrenza in un momento di partecipazione collettiva. Il coccalu di muortu costituisce una testimonianza del patrimonio folkloristico calabrese e dimostra come l’utilizzo delle zucche intagliate non sia una tradizione esclusivamente anglosassone. Anche in Italia esistono infatti antiche usanze che impiegano immagini e simboli legati alla morte, inserendoli in un contesto di gioco, memoria e cultura popolare.

Sicilia, la Festa dei Morti tra regali ai bambini, frutta martorana e fiere

Una delle tradizioni più conosciute e sentite si trova in Sicilia, dove il 2 novembre assume un significato particolare, soprattutto per i bambini. Secondo un’antica credenza popolare, durante la notte le anime dei familiari defunti tornano simbolicamente nelle abitazioni per lasciare doni ai più piccoli. In passato era diffusa l’usanza di preparare una cesta contenente dolci, frutta secca e piccoli regali. Tra le specialità più caratteristiche figurano la frutta martorana, realizzata con pasta di mandorle e modellata per riprodurre frutti e ortaggi, le ossa ri muorti, biscotti dalla consistenza particolare, i tetù e lu scacciu, composto soprattutto da frutta secca. Accanto ai dolci potevano comparire giocattoli, scarpe e capi di abbigliamento. La tradizione prevedeva spesso che i bambini cercassero i doni nascosti in casa, immaginando che fossero stati lasciati dai parenti scomparsi. Una consuetudine capace di unire il ricordo degli antenati alla dimensione affettuosa della famiglia. A Palermo e Catania, le tradizionali fiere dei Morti rappresentano appuntamenti legati alla vendita di dolci, giocattoli e prodotti tipici. Queste manifestazioni, nelle loro diverse forme, contribuiscono a mantenere viva una delle espressioni più riconoscibili dell’identità culturale siciliana.

Basilicata, Puglia e Campania: le antiche usanze dedicate ai defunti

In Basilicata, nel territorio di Matera, una credenza popolare raccontava che nella notte di Ognissanti le anime dei morti scendessero dalle colline del cimitero verso la città, portando un cero acceso nella mano destra. Una rappresentazione simbolica che esprimeva il legame tra il mondo dei vivi e quello degli antenati. In Puglia, la sera del 1° novembre, era consuetudine lasciare la tavola apparecchiata con pane, acqua e vino per accogliere idealmente i defunti. Secondo alcune varianti della tradizione, le anime avrebbero continuato a visitare le abitazioni fino al periodo natalizio o all’Epifania. In Campania, soprattutto nei quartieri popolari del dopoguerra, era diffusa l’usanza del cosiddetto tavutiello, una piccola bara realizzata con una scatola di cartone che veniva portata in giro dai bambini. Durante il percorso si chiedevano offerte e alimenti in memoria dei morti, spesso accompagnando la richiesta con filastrocche dialettali. Anche in questi casi, la ricorrenza assumeva un significato che univa il ricordo religioso alla partecipazione popolare, attraverso gesti di condivisione e piccole offerte alimentari.

Sardegna, le tradizioni delle animeddas e i doni ai bambini

In Sardegna, le celebrazioni dedicate ai defunti presentano numerose varianti locali, conosciute con nomi come is animeddas, su mortu mortu, su prugradoriu e panixeddas. In diversi centri dell’isola, i bambini si recano di casa in casa per chiedere piccoli doni destinati simbolicamente alle anime dei morti. Un tempo venivano offerti soprattutto pane preparato in casa, frutta secca, castagne e prodotti agricoli stagionali. Oggi, in molte località, le offerte comprendono anche caramelle, cioccolatini e altri dolci. Queste tradizioni, pur assumendo forme differenti a seconda delle comunità, conservano un elemento comune: il ricordo dei defunti viene trasmesso anche attraverso la partecipazione dei bambini, che imparano a conoscere la memoria e le usanze del proprio territorio.

I dolci tipici di Ognissanti e della Festa dei Morti in Italia

La tradizione gastronomica occupa un posto importante nelle celebrazioni dei primi giorni di novembre. In molte regioni italiane vengono preparati dolci specifici, spesso caratterizzati da ingredienti semplici come mandorle, zucchero, farina, uova e frutta secca. Tra i più conosciuti figurano le fave dei morti, piccoli biscotti diffusi in varie zone dell’Italia centrale e settentrionale. La loro preparazione cambia secondo le ricette locali, ma spesso comprende mandorle tritate, zucchero, albume d’uovo e aromi. Il nome richiama l’antico legame simbolico tra le fave e il mondo dei defunti, già presente in alcune tradizioni dell’antichità. Molto diffuse sono anche le ossa dei morti, biscotti che assumono forme e consistenze differenti a seconda delle regioni.

In Sicilia, alcune versioni presentano una parte superiore chiara e molto dura, sostenuta da una base più scura. In altre zone d’Italia esistono preparazioni analoghe, accomunate dal riferimento simbolico alle ossa. Un’altra specialità caratteristica è il pan dei morti, tipico soprattutto della Lombardia, preparato con biscotti sbriciolati, cacao, frutta secca, uvetta e spezie. In Toscana si trovano invece dolci come il pan co’ santi, legato al periodo autunnale e preparato con noci, uvetta e pepe. Queste ricette rappresentano un patrimonio gastronomico tramandato attraverso le generazioni e raccontano il rapporto tra alimentazione, stagionalità e cultura religiosa.

Ognissanti nel mondo: il Día de Muertos in Messico

Tra le celebrazioni più conosciute a livello internazionale figurano quelle del Messico, dove il Día de Muertos rappresenta una delle tradizioni culturali più importanti del Paese. Le ricorrenze principali si concentrano tra il 1° e il 2 novembre, anche se in alcune comunità le preparazioni e i riti iniziano nei giorni precedenti. Le famiglie allestiscono altari commemorativi, conosciuti come ofrendas, decorati con fotografie dei defunti, candele, incenso, fiori e alimenti. Un ruolo particolare è svolto dai cempasúchil, i caratteristici fiori arancioni associati al ricordo delle persone scomparse. La commemorazione è accompagnata da visite ai cimiteri, musica, preparazioni gastronomiche e momenti di incontro familiare. In diverse comunità prevale un’atmosfera festosa, nella quale il ricordo della morte si intreccia con la celebrazione della vita e degli affetti. In alcune aree del Messico, soprattutto nella regione della Huasteca, si celebra inoltre lo Xantolo, una tradizione che comprende danze, maschere, rituali e preparazioni collettive. Le modalità e la durata delle celebrazioni variano secondo le comunità locali.

Francia, Spagna e Svezia: come viene celebrata la festa

In Francia il 1° novembre è conosciuto come Fête de la Toussaint ed è una festività nazionale. La ricorrenza è dedicata a tutti i santi, mentre il giorno successivo, Jour des Morts, è legato alla commemorazione dei defunti. Molte famiglie visitano i cimiteri e depongono crisantemi sulle tombe dei propri cari. In Spagna, la festa di Todos los Santos è accompagnata da celebrazioni religiose e tradizioni popolari che cambiano da una regione all’altra. A Cadice, in Andalusia, si svolgono iniziative legate ai mercati e alla gastronomia locale, mentre in altre città vengono preparati dolci tipici come gli huesos de santo, caratterizzati da una forma che richiama simbolicamente le ossa. In Svezia, la ricorrenza prende il nome di Alla helgons dag e viene celebrata il sabato compreso tra il 31 ottobre e il 6 novembre. È tradizione accendere candele sulle tombe, creando nei cimiteri suggestivi paesaggi luminosi che esprimono il ricordo e la vicinanza alle persone scomparse.

Dalle Mauritius alle Filippine, il ricordo dei defunti unisce le famiglie

Nell’isola di Mauritius, caratterizzata da una società multiculturale, alcune comunità cristiane celebrano Ognissanti e la commemorazione dei defunti attraverso la pulizia e la decorazione delle tombe. In determinate tradizioni familiari vengono portati al cimitero anche alimenti e bevande associati alla memoria della persona scomparsa. Nelle Filippine, invece, Ognissanti e il Giorno dei Morti costituiscono un momento particolarmente importante della vita familiare. La ricorrenza è conosciuta anche attraverso il termine Undas e vede numerose persone raggiungere i cimiteri per trascorrere del tempo accanto alle tombe dei propri cari. Le visite possono trasformarsi in lunghi incontri tra parenti, accompagnati da preghiere, pasti condivisi e momenti di raccoglimento. Il cimitero diventa così uno spazio nel quale la memoria dei defunti contribuisce a riunire le diverse generazioni della famiglia.

Il significato di Ognissanti oggi: fede, memoria e identità culturale

Al di là delle differenze regionali e nazionali, la Festa di Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti continuano a conservare un significato profondo. Per i credenti rappresentano occasioni di preghiera e riflessione sulla santità, sulla vita e sulla morte; per molte comunità costituiscono anche momenti di incontro familiare e di trasmissione delle tradizioni. La ricchezza delle usanze italiane, dalle zucche intagliate di Serra San Bruno ai doni della Festa dei Morti in Sicilia, dalle tavole simbolicamente apparecchiate alle specialità gastronomiche regionali, dimostra quanto queste ricorrenze siano radicate nella storia culturale del Paese.

A corredo dell’articolo varie immagini (gallery in alto), frasi e video per fare gli auguri di “Buona Festa di tutti i Santi”.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Essere un uomo grande e un santo per se stesso, ecco l’unica cosa importante. (Charles Baudelaire)

Tutti gli uomini sono santi, se prendono veramente sul serio i propri pensieri e le proprie azioni. Chi reputa che una cosa sia giusta deve anche farla. (Hermann Hesse)

Dove è odio, fa’ che io porti l’amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l’unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, che io porti la luce. (San Francesco)

Vuoi essere un grande? Comincia con l’essere piccolo. Vuoi erigere un edificio che arrivi fino al cielo? Costruisci prima le fondamenta dell’umiltà. (Sant’Agostino)

Iniziate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e alla fine vi ritroverete a fare ciò che credevate impossibile. (S. Francesco D’Assisi)

È meglio illuminare gli altri nel vostro cammino anziché brillare solo per se stessi. (S. Tommaso d’Aquino)

Il peccato inizia con l’amare ciò che Dio odia, e odiare ciò che Dio ama. (Santa Caterina da Siena)

Non rimandate a domani il bene che potete esercitare oggi, perché domani potreste non avere più il tempo (Don Bosco)

I Santi sono degli Angeli nel cielo che indicano la via di un Dio che si fa Uomo per noi. (Stephen Littleword)

I santi cercarono sempre di stare nascosti e di non apparire santi, e non hanno potuto perché quanto più si nascondevano e quanto più occultavano l’opere loro, tanto più Iddio le manifestava agli altri. (Girolamo Savonarola)

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: