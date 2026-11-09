Offerta USA all’Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz: cosa prevede il piano proposto da Trump

Gli Stati Uniti avrebbero presentato all’Iran una nuova proposta diplomatica per arrivare alla riapertura dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più importanti al mondo per il trasporto di petrolio e gas. Il piano, articolato in diverse fasi, prevederebbe concessioni progressive da parte di Washington in cambio di passi concreti di Teheran per ripristinare la navigazione nello strategico corridoio energetico. La notizia è stata pubblicata dal sito emiratino Erem News e rilanciata dal Times of Israel, sulla base delle informazioni fornite da fonti diplomatiche coinvolte nella difficile mediazione tra i due Paesi.

Stretto di Hormuz, cosa prevede il piano americano per l’Iran

Secondo le indiscrezioni, la proposta dell’amministrazione di Donald Trump si svilupperebbe attraverso un percorso graduale. Il primo passaggio consisterebbe in una revoca parziale del blocco navale americano imposto all’Iran, nell’ambito di un’intesa finalizzata alla riapertura dello Stretto di Hormuz.

La seconda fase aprirebbe invece la strada a nuovi negoziati sul programma nucleare iraniano, accompagnati da un progressivo alleggerimento delle sanzioni economiche statunitensi e dallo sblocco, in più tappe, dei fondi iraniani attualmente congelati.

Un’intesa di questo tipo potrebbe rappresentare un passaggio importante per ridurre le tensioni in Medio Oriente e favorire la ripresa dei traffici energetici internazionali, pesantemente condizionati dalla crisi nello Stretto.

L’Iran chiede garanzie scritte, Washington pretende il primo passo da Teheran

La trattativa rimane però in una fase delicata. Secondo quanto riferito dalle fonti diplomatiche, l’Iran non avrebbe ancora risposto alla proposta americana e chiederebbe agli Stati Uniti impegni precisi, formalizzati per iscritto e accompagnati da misure concrete, prima di accettare nuove concessioni.

Washington, dal canto suo, ritiene che sia stata Teheran a violare il memorandum d’intesa annunciato lo scorso giugno. Per questo gli Stati Uniti sostengono che debba essere proprio l’Iran ad assumere per primo impegni verificabili per la riapertura di Hormuz.

La distanza tra le rispettive posizioni evidenzia il principale ostacolo al negoziato: nessuna delle due parti vuole rinunciare per prima ai propri strumenti di pressione senza avere garanzie sulle mosse dell’altra.

Il possibile accordo resta dunque tutto da costruire. La posta in gioco non riguarda soltanto i rapporti tra Washington e Teheran, ma anche la sicurezza energetica mondiale, considerata l’importanza dello Stretto di Hormuz per le forniture di petrolio e gas destinate ai mercati internazionali.