Il futuro della Calabria, le riforme regionali e la necessità di rafforzare la componente liberale del centrodestra. Sono questi i temi affrontati dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso degli Stati Generali della Ripartenza – L’Italia, appuntamento promosso dall’Osservatorio Economico e Sociale Riparte l’Italia, in corso a Bologna. Il governatore calabrese ha risposto anche a una domanda sulla sua possibile candidatura alla segreteria nazionale di Forza Italia dopo le prossime elezioni politiche, ribadendo la volontà di proseguire il proprio lavoro alla guida della Regione.

Occhiuto e la possibile candidatura alla segreteria di Forza Italia

“Ho ancora quattro anni davanti nella mia Regione, sono stato rieletto l’anno scorso e ho tanto lavoro da fare per dimostrare che le riforme realizzate nella regione più complicata d’Italia, con un po’ di coraggio, possono essere possibili anche nel resto del Paese”. Occhiuto ha quindi ribadito la centralità del proprio impegno istituzionale in Calabria, senza rinunciare a fornire un contributo al dibattito interno a Forza Italia. “Il mio compito – ha aggiunto il governatore calabrese – è quello di continuare a governare la Calabria e di offrire qualche stimolo al partito, e mi pare che lo stia già facendo”.

Centrodestra, Occhiuto chiede più riformismo liberale

Nel corso del suo intervento, il presidente della Regione Calabria ha affrontato anche il tema degli equilibri interni al centrodestra, riconoscendo i risultati politici raggiunti dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma sottolineando la necessità di una maggiore iniziativa da parte delle altre forze della coalizione. Secondo Occhiuto, il centrodestra ha bisogno di rafforzare la propria componente riformista e liberale.

“C’è bisogno di un ulteriore tasso di riformismo liberale nel centrodestra? Assolutamente sì. Giorgia Meloni è stata stupefacente: ha trasformato un piccolo partito nella prima forza della destra italiana, un riferimento europeo che toglie spazio ai populismi peggiori come quello di Vannacci. Ma lei fa il leader di destra, non le si può chiedere di essere riformista liberale: il problema è che tutti gli altri nella coalizione sono stati un po’ con le braccia conserte pensando che bastasse il suo lavoro”. Il governatore calabrese sollecita dunque una maggiore iniziativa politica delle altre componenti del centrodestra, richiamando l’importanza del riformismo liberale all’interno della coalizione e rivendicando, al contempo, il contributo che l’esperienza amministrativa maturata in Calabria può offrire al dibattito nazionale.