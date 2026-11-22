Grande partecipazione e soddisfazione per la tappa di NutriSalute, svoltasi sabato 21 novembre a Castrovillari. L’iniziativa, promossa dall’Ordine dei Biologi della Calabria, attraverso la Commissione Alimentazione e Nutrizione, ha rappresentato un importante momento di incontro tra professionisti della salute, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, la corretta alimentazione e l’adozione di sani stili di vita. Un pomeriggio caratterizzato da un’ampia partecipazione e da una significativa sinergia tra le diverse realtà del territorio, che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione mettendo a disposizione competenze, professionalità e spirito di volontariato.

All’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Castrovillari, hanno preso parte l’Associazione Italiana Biologi, l’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi (ABNC), Gli Amici del Cuore di Castrovillari, AVIS Castrovillari, AVO Castrovillari ODV e la Polisportiva Parallelo 39. La manifestazione ha visto anche la presenza del Sindaco di Castrovillari, che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale, sottolineando l’importanza delle iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione. Un ruolo particolarmente importante nell’organizzazione e nella promozione dell’evento è stato svolto dalla Dott.ssa Rossella Maltese, biologa e consigliera comunale di Castrovillari, il cui impegno ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione dell’iniziativa e al coinvolgimento delle associazioni locali.

Consulenze nutrizionali e prevenzione cardiovascolare

Nel corso del pomeriggio sono state effettuate numerose consulenze nutrizionali gratuite da parte dei biologi nutrizionisti che hanno aderito al progetto, offrendo ai cittadini valutazioni antropometriche e informazioni sull’importanza di una corretta alimentazione, della Dieta Mediterranea e della prevenzione delle patologie croniche. Particolarmente significativo anche il contributo dell’associazione Gli Amici del Cuore di Castrovillari, grazie alla presenza del Dott. Andrea Amedeo, cardiologo e primario facente funzione, che ha contribuito alle attività di sensibilizzazione sulla prevenzione cardiovascolare e sull’importanza del controllo dei fattori di rischio.

Grande interesse ha suscitato inoltre la dimostrazione pratica di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare (BLSD), effettuata in piazza con l’ausilio di un manichino didattico. Un momento particolarmente apprezzato, che ha permesso di richiamare l’attenzione sull’importanza di conoscere le manovre salvavita e di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. Fondamentale anche la partecipazione delle altre associazioni: AVIS Castrovillari, impegnata nella sensibilizzazione alla donazione del sangue; AVO Castrovillari ODV, che ha valorizzato il ruolo del volontariato e della solidarietà; e la Polisportiva Parallelo 39, che ha contribuito a promuovere l’importanza dell’attività fisica e del movimento per il benessere psicofisico.

La soddisfazione dell’Ordine dei Biologi della Calabria

Soddisfazione è stata espressa dal Dott. Domenico Laurendi, Presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria: “la grande partecipazione registrata a Castrovillari conferma il valore di NutriSalute e l’importanza di portare la prevenzione direttamente tra i cittadini. Ringrazio i colleghi, le istituzioni e tutte le associazioni che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa”. Sulla stessa linea il Dott. Saverio Bruni, Coordinatore della Commissione Alimentazione e Nutrizione dell’Ordine dei Biologi della Calabria: “siamo particolarmente soddisfatti della risposta dei cittadini e della collaborazione tra le diverse associazioni. NutriSalute dimostra come la sinergia tra professionisti della salute e territorio possa trasformarsi in un’importante opportunità di prevenzione e sensibilizzazione”.

Una rete di collaborazione al servizio della salute

Un ringraziamento particolare va alla Dott.ssa Rossella Maltese per il prezioso impegno organizzativo e alla Dott.ssa Loredana Maurelli per il supporto e la collaborazione offerti alla realizzazione della giornata. L’Ordine dei Biologi della Calabria esprime “inoltre gratitudine al Comune di Castrovillari, al Sindaco, a tutti i biologi nutrizionisti che hanno prestato volontariamente la propria attività, al Dott. Andrea Amedeo e ai rappresentanti delle associazioni coinvolte, il cui contributo ha reso possibile il successo della manifestazione. La tappa di Castrovillari conferma il valore di NutriSalute come progetto itinerante di prevenzione e promozione della salute, capace di creare una rete di collaborazione tra professionisti, istituzioni e volontariato, avvicinando sempre più i cittadini alla cultura del benessere. Un’esperienza che rafforza l’impegno dell’Ordine dei Biologi della Calabria nel promuovere la salute attraverso l’informazione, la partecipazione e la presenza attiva sul territorio”.