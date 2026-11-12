Nuovo Santuario dello Scoglio a Placanica, storico incontro per la realizzazione del progetto e della strada di accesso: le ultime

Un passo importante verso la realizzazione del nuovo Santuario della Madonna dello Scoglio a Santa Domenica di Placanica, uno dei progetti religiosi più attesi del territorio calabrese. Lunedì 9 novembre si è svolto il primo storico incontro istituzionale che ha riunito attorno allo stesso tavolo il Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, Mons. Cesare Di Pietro, Fratel Cosimo, fondatore e presidente della Fondazione Madonna dello Scoglio, il sindaco di Placanica, avv. Antonio Condemi, e i rappresentanti degli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nella progettazione della nuova struttura religiosa. Dal confronto è emersa una volontà condivisa: imprimere una nuova accelerazione all’iter progettuale e amministrativo, individuando gli interventi ancora necessari per accompagnare l’opera verso la sua concreta realizzazione. Non si tratta ancora dell’avvio dei lavori di costruzione, ma di un passaggio significativo per affrontare le questioni rimaste aperte, rafforzare la collaborazione tra i diversi soggetti interessati e definire un percorso operativo che possa consentire di superare le difficoltà esistenti.

Alla riunione hanno partecipato, oltre al Vescovo, a Fratel Cosimo e al sindaco Condemi, il direttore dell’Ufficio Tecnico Diocesano, prof. don Fabrizio Cotardo, insieme ai professionisti e ai consulenti tecnici e amministrativi della Fondazione e della Diocesi. Presenti il vicepresidente della Fondazione Madonna dello Scoglio, Cosimo Franco; il consigliere d’amministrazione della Fondazione e coordinatore generale del Santuario, dott. Giuseppe Cavallo; il consigliere d’amministrazione della Fondazione ed economo della Diocesi di Locri-Gerace, dott. Mauro Gliozzi; il consulente della Diocesi e della Fondazione, ingegnere Lorenzo Surace; il commercialista della Fondazione, dott. Vincenzo Fraula; e i componenti dell’Ufficio Tecnico Diocesano, architetto Giorgio Metastasio, ingegnere Paolo Raschillà e geometra Roberto Loccisano. Un confronto che ha consentito di esaminare congiuntamente lo stato di avanzamento del progetto del Santuario della Vergine Santissima Immacolata Nostra Signora dello Scoglio, approfondendo gli aspetti progettuali, tecnici, amministrativi e autorizzativi e individuando le ulteriori iniziative necessarie per proseguire il percorso.

Il Vescovo Di Pietro e Fratel Cosimo insieme per accelerare il progetto

Nel corso dell’incontro, Mons. Cesare Di Pietro ha manifestato attenzione e disponibilità nei confronti dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di proseguire attraverso un rapporto di collaborazione, condivisione e corresponsabilità tra la Diocesi e la Fondazione Madonna dello Scoglio. Il Vescovo ha auspicato che possano essere create tutte le condizioni necessarie per dare nuovo impulso al progetto e favorire il raggiungimento di un obiettivo comune, considerato particolarmente significativo per la vita ecclesiale e spirituale del territorio. Un orientamento condiviso anche da Fratel Cosimo, che ha richiamato le aspettative legate alla realizzazione di un’opera attesa da molti anni e destinata a rappresentare un punto di riferimento spirituale per milioni di fedeli e pellegrini provenienti dall’Italia e dall’estero. La costruzione del nuovo Santuario, infatti, non viene considerata soltanto un intervento edilizio di particolare rilevanza, ma il compimento di un progetto profondamente legato alla storia spirituale dello Scoglio e alla devozione verso la Vergine Santissima Immacolata Nostra Signora dello Scoglio. Un luogo che nel corso degli anni è diventato, per tantissime persone, uno spazio di preghiera, conversione, raccoglimento e incontro con il Signore.

Uno dei passaggi più significativi della riunione ha riguardato la necessità di fare chiarezza sullo stato delle attività già svolte e sugli adempimenti ancora da completare. Il coordinatore generale del Santuario, dott. Giuseppe Cavallo, ha richiamato l’attenzione sull’importanza di ricostruire in maniera dettagliata il percorso progettuale e amministrativo, individuando le priorità operative e le successive fasi di lavoro. Il direttore dell’Ufficio Tecnico Diocesano, prof. don Fabrizio Cotardo, ha accolto e condiviso le richieste avanzate da Cavallo, sollecitando i componenti dell’Ufficio a procedere con una ricognizione complessiva della documentazione e a trasmettere gli atti relativi al progetto, accompagnati da una relazione dettagliata sull’iter seguito e sulle spese sostenute. Un passaggio ritenuto necessario per garantire chiarezza, trasparenza e piena condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti interessati, creando le condizioni per programmare con maggiore precisione gli interventi successivi e affrontare in maniera coordinata le questioni ancora aperte.

La strada per il Santuario: proposta una conferenza dei servizi

Tra le questioni affrontate nel corso del confronto istituzionale, particolare attenzione è stata riservata anche alla viabilità e alla strada di accesso al Santuario della Madonna dello Scoglio. La realizzazione o la sistemazione dell’arteria che conduce al complesso religioso rappresenta infatti una delle esigenze strategiche per garantire la piena fruibilità dell’area e consentire l’accoglienza dei numerosi fedeli e pellegrini che raggiungono Santa Domenica di Placanica. La disponibilità di collegamenti adeguati viene considerata un elemento essenziale per accompagnare la crescita del luogo di culto e assicurare condizioni appropriate di accessibilità. Per affrontare la questione è stata condivisa la proposta di promuovere una conferenza dei servizi, coinvolgendo le principali autorità istituzionali e amministrative interessate. L’iniziativa dovrebbe riunire il Prefetto, il presidente della Regione Calabria, il sindaco della Città Metropolitana, i rappresentanti tecnici e i sindaci dei Comuni coinvolti, a partire da Placanica e Caulonia. L’obiettivo è esaminare congiuntamente le problematiche infrastrutturali, individuare le possibili soluzioni e favorire un percorso amministrativo coordinato per garantire un accesso adeguato al futuro complesso religioso.

Le prossime tappe verso la realizzazione del nuovo Santuario

Al termine della riunione, i partecipanti hanno ribadito la volontà di mantenere un raccordo costante tra l’Ufficio Tecnico Diocesano e la Fondazione Madonna dello Scoglio, così da definire le successive fasi operative, le relative tempistiche e un ulteriore momento di verifica per monitorare l’avanzamento delle attività concordate. L’incontro del 9 novembre rappresenta quindi il primo passaggio di un percorso istituzionale che punta a rendere più concreto il progetto, attraverso una maggiore collaborazione tra Diocesi, Fondazione, amministrazione comunale e professionisti coinvolti. La realizzazione del nuovo Santuario resta legata al completamento degli adempimenti progettuali, tecnici, amministrativi e autorizzativi, ma la volontà espressa dai partecipanti è quella di imprimere un nuovo impulso alle procedure necessarie. Si tratta di un momento di coordinamento e programmazione, non ancora dell’apertura di un cantiere, che mira a definire con maggiore precisione gli interventi da compiere e le responsabilità dei diversi soggetti interessati. Un lavoro che dovrà proseguire attraverso il confronto istituzionale e la verifica degli sviluppi operativi.

Fratel Cosimo, al termine dell’incontro, ha espresso un sentito ringraziamento a Mons. Cesare Di Pietro per l’attenzione, la disponibilità e la sensibilità dimostrate nei confronti del progetto, estendendo la propria riconoscenza al direttore dell’Ufficio Tecnico Diocesano, al sindaco di Placanica e a tutti i professionisti e rappresentanti istituzionali intervenuti. La speranza condivisa è che la collaborazione avviata possa tradursi in un percorso sempre più concreto, capace di superare le difficoltà ancora presenti e accompagnare progressivamente la realizzazione di un’opera dal grande valore religioso, ecclesiale e umano. Il nuovo Santuario dello Scoglio rappresenta infatti un’attesa che supera i confini di Placanica e della Calabria, coinvolgendo una vasta comunità di fedeli profondamente legata a questo luogo di devozione. L’auspicio è quello di vedere finalmente realizzato un complesso religioso capace di accogliere, oggi e per le generazioni future, quanti raggiungono lo Scoglio alla ricerca di Dio. Un Santuario che, come ricordato da Fratel Cosimo, sia “Degno della Madonna e di tutti i Suoi devoti”, dando così compimento a un progetto spirituale e architettonico atteso da tanti anni.