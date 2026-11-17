Un nuovo condono edilizio esteso a tutto il territorio nazionale, con la possibilità di regolarizzare alcune opere realizzate senza i necessari permessi. È quanto prevede una proposta di emendamento alla legge di Bilancio 2027 sulla quale sta lavorando Fratelli d’Italia. L’iniziativa, emersa nelle ultime ore, punta a recuperare alcune disposizioni della sanatoria edilizia introdotta nel 2003 dal governo Berlusconi, consentendo di affrontare situazioni di irregolarità rimaste irrisolte. La novità principale riguarda l’estensione nazionale della misura: dopo le prime ipotesi concentrate soprattutto sulla Campania, il provvedimento potrebbe interessare tutte le Regioni, comprese Calabria e Sicilia.

Quali abusi edilizi potrebbero rientrare nella sanatoria

Secondo le anticipazioni sul contenuto dell’emendamento, la proposta richiama le sei categorie di illeciti edilizi previste dalla normativa del 2003. Tra gli interventi potenzialmente interessati figurano alcune modifiche interne agli immobili, come lo spostamento di tramezzi, l’ampliamento di bagni, le difformità nella realizzazione delle finestre e altre opere eseguite senza i titoli autorizzativi richiesti. Il nuovo meccanismo potrebbe consentire ai proprietari di ottenere un titolo edilizio in sanatoria, a condizione che gli interventi rispettino i requisiti stabiliti dalla normativa. Non tutti gli abusi sarebbero automaticamente condonabili: continuerebbero infatti a essere previste esclusioni per determinate tipologie di opere, limitazioni nelle aree sottoposte a vincoli e specifiche condizioni per gli edifici situati nelle zone sismiche. La possibilità concreta di regolarizzare un immobile dipenderebbe quindi dalla natura dell’abuso e dalle disposizioni definitive della legge.

Il ruolo delle Regioni e le possibili conseguenze per Calabria e Sicilia

Uno degli aspetti principali della proposta riguarda il coinvolgimento delle amministrazioni regionali. Secondo la formulazione anticipata, le Regioni avrebbero 60 giorni dall’eventuale entrata in vigore della norma per approvare una legge di attuazione e disciplinare le condizioni e le modalità di accesso alla sanatoria. Si tratterebbe di un passaggio importante anche per Calabria e Sicilia, dove l’applicazione del provvedimento dipenderebbe dalle disposizioni adottate a livello regionale. Restano inoltre da definire alcuni elementi essenziali, tra cui le scadenze per la presentazione delle domande, gli importi da versare e i requisiti precisi che gli immobili dovrebbero possedere.

Le polemiche politiche sul nuovo condono edilizio

L’ipotesi di una nuova sanatoria ha già suscitato reazioni contrastanti. I promotori dell’iniziativa sostengono la necessità di superare alcune disparità territoriali legate all’applicazione del condono del 2003 e di offrire una soluzione a situazioni edilizie rimaste prive di regolarizzazione. Di diverso avviso le opposizioni, che contestano il rischio di favorire chi ha realizzato interventi senza rispettare le disposizioni urbanistiche. Critiche sono arrivate anche da Legambiente, che ha richiamato l’attenzione sulle conseguenze dell’abusivismo edilizio, soprattutto nei territori esposti al dissesto idrogeologico e al consumo di suolo. L’associazione ambientalista chiede di rafforzare gli strumenti di contrasto alle costruzioni illegali e di destinare maggiori risorse all’esecuzione delle demolizioni, anziché introdurre nuove possibilità di regolarizzazione.

Condono edilizio, cosa succede adesso

Il possibile nuovo condono si inserisce nella discussione parlamentare sulla manovra finanziaria per il 2027. La scadenza per la presentazione degli emendamenti è fissata alle ore 18 di martedì 17 novembre 2026, dopodiché le proposte ammesse saranno sottoposte alle successive valutazioni parlamentari. Il testo potrà essere modificato, approvato oppure respinto durante l’esame della legge di Bilancio. Soltanto con l’eventuale approvazione definitiva sarà possibile conoscere nel dettaglio quali immobili potranno essere regolarizzati, quali condizioni dovranno rispettare i proprietari e come dovranno procedere le amministrazioni regionali e comunali.

Legambiente: “il Governo Meloni ancora una volta fa l’occhiolino agli abusivi e all’ecomafia del cemento”

“Il Governo Meloni – commenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – è l’Esecutivo della legalità a giorni alterni. Ieri a Napoli ha espresso tutta la sua soddisfazione per i risultati ottenuti con il Decreto Terra dei Fuochi, sostenuto con convinzione da Legambiente, dicendo che il suo Governo ci ha messo la faccia per dare un futuro diverso a questo territorio. Poi il giorno dopo nella riunione di maggioranza è pronta a discutere una proposta di maxi-condono da estendere a tutta la Penisola facendo, così, l’occhiolino agli abusivi e all’ecomafia del cemento. Al Governo chiediamo un’assunzione di responsabilità: stop alla stagione dei condoni edilizi e a scelte politiche che non fanno bene al Paese, sempre più fragile e insicuro a causa del consumo di suolo, degli ecomostri realizzati in aree a rischio e della crisi climatica e dove il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato nel 2023, è il grande dimenticato dalla politica. La lotta all’abusivismo, insieme a quella contro la crisi climatica, si contrasta con politiche efficaci e coraggiose, mettendo entrambi al centro dell’agenda politica”.

“Serve subito – continua Ciafani – un piano nazionale contro l’abusivismo edilizio, con risorse adeguate, come quelle indicate negli emendamenti alla legge di Bilancio elaborati da Legambiente: dai due Fondi per le demolizioni previsti dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Cassa depositi e prestiti alle risorse da destinare all’autorità giudiziaria impegnata negli abbattimenti ma anche al sostegno ai Comuni per chiudere milioni di domande di condono ancora giacenti. Servono anche norme più efficaci a partire dell’estensione del potere sostitutivo delle Prefetture per l’esecuzione delle ordinanze di demolizione mai eseguite nei decenni passati dai Comuni. Quest’azione si deve saldare nella legge di bilancio con la vera priorità: quella di prevedere le risorse economiche per rendere operativo il PNACC. Non dimentichiamo che negli ultimi 12 anni nella Penisola si sono verificati quasi 2700 eventi meteo estremi che hanno causato la morte di 221 persone”.

“In una regione martoriata dall’abusivismo edilizio come la Calabria – commenta Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria – l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno è l’ennesimo condono edilizio. A prescindere da quali abusi rientreranno nella misura, annunciare un nuovo condono significa lanciare un segnale che la nostra associazione giudica molto negativamente e che contraddice l’esigenza, sempre più urgente, di mettere in sicurezza il territorio e tutelare le persone. La Calabria è una terra fragile, esposta a un elevato rischio di frane, alluvioni e dissesto idrogeologico, che interessa 282 Comuni su 404, circa sette su dieci. Eppure si è costruito troppo e spesso male, anche in aree inadatte o pericolose, in molti casi in maniera abusiva. Una situazione che espone ulteriormente il territorio e le comunità e che rischia di diventare ancora più critica a causa degli eventi meteorologici estremi legati alla crisi climatica”. “La Calabria – continua Parretta – è la regione italiana che ha registrato il maggior numero di eventi estremi con danni nei primi dieci mesi del 2026: oltre 20 da gennaio a ottobre. Stiamo assistendo a stravolgimenti climatici profondi, che rendono ancora più evidente quanto sia indispensabile cambiare rotta. Proprio in Calabria dovrebbe essere particolarmente chiaro che la priorità è ripristinare la legalità, dando finalmente seguito alle troppe ordinanze di demolizione rimaste ineseguite, impedendo nuovi abusi e fermando ulteriori cementificazioni. Non servono nuovi condoni, ma politiche concrete di prevenzione, tutela del territorio e contrasto all’illegalità”.

“In tre anni, dal 2023 al 2025, le forze dell’ordine e le Capitanerie di porto hanno accertato 34.663 reati nel ciclo illegale del cemento, in larga parte relativi a illegalità in edilizia e urbanistica, con oltre 37mila persone denunciate. Gli illeciti amministrativi sono stati ben 72.313 – sottolinea Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio nazionale Ambiente e legalità di Legambiente – che fanno salire la cifra complessiva dell’illegalità nel business del mattone a 106.976 violazioni delle normative di settore, alla media di 97,6 al giorno, 4 ogni ora. Nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) si concentra il 45,7% dei reati. La Campania è stabilmente in testa alla classifica regionale e come segnala ogni anno Legambiente nel Rapporto Ecomafia le mancate demolizioni sono una costante nei decreti di scioglimento dei Comuni per condizionamento mafioso. Non a caso proprio in queste regioni si concentra, secondo gli ultimi dati dell’Istat pubblicati nel 2022, la maggiore produzione di edilizia illegale nel nostro Paese, con 54,1 case abusive costruite in Calabria ogni 100 legali, 50,4 in Campania e 48,2 in Sicilia. Un diluvio di cemento illegale che la promessa di nuovi condoni finisce, inesorabilmente, per alimentare”.