Nuovo commissariato di Polizia a Diamante, Gentile: “più sicurezza per proteggere imprese e territorio”

Il nuovo commissariato della Polizia di Stato a Diamante rappresenta un investimento nella sicurezza e nello sviluppo dell’intero Alto Tirreno cosentino, con particolare attenzione alla tutela delle attività economiche e alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata. È quanto sottolinea il deputato di Forza Italia Andrea Gentile, intervenuto in occasione dell’inaugurazione del nuovo presidio alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il parlamentare evidenzia l’importanza di una presenza stabile delle forze dell’ordine in un territorio caratterizzato da un significativo patrimonio ambientale, culturale ed economico e interessato da importanti flussi turistici. Secondo Gentile, il rafforzamento della sicurezza deve essere considerato anche uno strumento per sostenere la crescita delle imprese, favorire gli investimenti e garantire condizioni di fiducia a residenti, visitatori e operatori economici. Un obiettivo che richiede, nella sua valutazione, una costante attività di prevenzione e una conoscenza approfondita delle dinamiche locali, non limitata ai periodi di maggiore afflusso turistico.

Gentile ringrazia Piantedosi: “La sicurezza deve accompagnare lo sviluppo”

Nel commentare l’apertura del nuovo commissariato, Andrea Gentile esprime apprezzamento per le parole pronunciate dal ministro Piantedosi e per l’attenzione riservata al territorio dell’Alto Tirreno cosentino. Il deputato condivide in particolare l’impostazione che lega il rafforzamento dei presidi di sicurezza alle prospettive di crescita economica, sottolineando come la presenza delle istituzioni possa contribuire a creare un contesto favorevole allo sviluppo delle comunità e delle attività produttive. “Le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi colgono pienamente il significato dell’apertura del nuovo commissariato della Polizia di Stato a Diamante: una presenza stabile, capace di accompagnare la crescita del territorio, proteggere le comunità e sostenere, attraverso la legalità, il lavoro delle imprese. Al ministro rivolgo un sincero ringraziamento per l’attenzione riservata all’Alto Tirreno cosentino e per aver indicato con chiarezza una prospettiva che condivido: la sicurezza deve accompagnare lo sviluppo, anticipando i rischi e creando condizioni di fiducia”. Il nuovo presidio viene dunque indicato dal parlamentare come un elemento importante per garantire continuità nell’attività di prevenzione e rafforzare il rapporto tra istituzioni e territorio, in un comprensorio nel quale la sicurezza assume rilievo anche per le prospettive del settore turistico e dell’economia locale.

Riviera dei Cedri, la prevenzione delle infiltrazioni criminali nell’economia

Uno degli aspetti sui quali Gentile concentra maggiormente l’attenzione riguarda il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche legali. Il deputato richiama il valore del patrimonio della Riviera dei Cedri e la necessità di tutelarlo attraverso un’azione istituzionale capace di proteggere non soltanto la sicurezza dei cittadini, ma anche la libertà di iniziativa economica. In questa prospettiva, il rafforzamento della presenza della Polizia di Stato viene collegato alla possibilità di garantire alle imprese condizioni adeguate per investire, creare occupazione e contribuire allo sviluppo del comprensorio senza subire condizionamenti criminali.

“La Riviera dei Cedri custodisce un patrimonio ambientale, culturale ed economico di straordinario valore. Tutelarlo significa garantire tranquillità ai residenti e ai visitatori, ma anche difendere la libertà di chi investe, crea occupazione e contribuisce alla crescita delle nostre comunità. È particolarmente significativo, in questo senso, il richiamo del ministro alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale: lo sviluppo produce benefici duraturi quando le istituzioni assicurano un contesto nel quale le attività sane possano operare senza condizionamenti. La scelta di rafforzare in modo strutturale la presenza della Polizia di Stato risponde a questa esigenza. Un territorio ampio e articolato, interessato da importanti flussi turistici, ha bisogno di continuità nella prevenzione, conoscenza delle dinamiche locali e capacità di intervento durante tutto l’anno. Il nuovo commissariato rappresenta dunque un investimento nella sicurezza e, insieme, nel futuro dell’intero comprensorio”.

Le dichiarazioni del deputato di Forza Italia evidenziano quindi il valore attribuito all’apertura del commissariato di Diamante nell’ambito del rafforzamento della presenza dello Stato sul territorio. Per Gentile, la disponibilità di un presidio stabile rappresenta una risposta alle esigenze di un’area estesa e caratterizzata da importanti attività turistiche ed economiche, nella quale la prevenzione dei fenomeni criminali richiede continuità durante tutto l’anno. Il parlamentare individua nella collaborazione tra sicurezza e sviluppo una delle condizioni necessarie per valorizzare le potenzialità dell’Alto Tirreno cosentino, proteggendo le comunità locali e le imprese che operano nella legalità.