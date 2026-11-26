“L’attivazione di due nuovi treni Intercity tra Reggio Calabria e Roma Termini lungo la fascia jonica rappresenta una splendida notizia per i reggini e per tutti i calabresi, un segnale concreto di attenzione verso un territorio che per troppo tempo è stato lasciato indietro”. Lo afferma in una nota la senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, esprimendo grande soddisfazione per le 24 corse aggiuntive previste dal 18 dicembre al 10 gennaio, che collegheranno direttamente la Capitale con i centri della Locride e dell’area grecanica, consentendo inoltre ai pendolari di viaggiare tra Catanzaro Lido e Reggio anche con gli abbonamenti regionali senza costi aggiuntivi.

“È un risultato straordinario che risponde a una necessità reale di studenti, lavoratori e famiglie durante le festività natalizie – continua la senatrice – ma il nostro impegno non si ferma certo al 10 gennaio. L’obiettivo, sul quale siamo già al lavoro in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini e con la Regione Calabria, è quello di consolidare questo collegamento strategico e renderlo stabile e strutturale anche nel 2027″.

“Questo ennesimo traguardo – aggiunge l’esponente leghista – conferma ancora una volta la straordinaria attenzione di questa classe politica verso la Calabria e la provincia di Reggio. Stiamo assistendo a una stagione di investimenti senza precedenti che sta letteralmente cambiando il volto della nostra terra: dal potenziamento dell’aeroporto di Reggio Calabria ai cantieri e alle risorse record per la nuova Statale 106, fino alla grande sfida storica del Ponte sullo Stretto e all’ammodernamento della rete ferroviaria”.

“Dove per decenni c’erano solo promesse e isolamento, oggi ci sono fatti, risorse e collegamenti reali – conclude Minasi –. La Lega e il ministro Salvini continuano a dimostrare con azioni concrete che la Calabria è tornata al centro dell’agenda nazionale. Avanti così, per garantire ai nostri cittadini il diritto alla mobilità che meritano”.