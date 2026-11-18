“Un nuovo importante traguardo per la sicurezza e la legalità del nostro territorio! Con il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria (n. 19690 del 16/11/2026), il Comune di Melito di Porto Salvo (RC) è stato ammesso a finanziamento per la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza. Un risultato straordinario ottenuto grazie a un progetto valutato con un punteggio di 86/100, che ci permette di intercettare fondi fondamentali (Programma Operativo Complementare – POC 2014-2020) per un importo totale di 250.000,00 €, uno degli importi più sostanziosi concessi“. È quanto si legge in un comunicato stampa del sindaco di Melito di Porto Salvo, Tito Nastasi.

Nastasi elogia il lavoro di squadra che ha consentito di centrare l’obiettivo mediante la redazione di un progetto che è stato valutato tra i migliori su tutto il territorio regionale: “è il frutto di un impegno costante che stiamo mettendo in atto in tutti i settori ed in maniera capillare. Per noi ottenere finanziamenti è di vitale importanza, perciò siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo”.

Anche l’assessore alla Polizia Locale Emilio Vazzana ha espresso la sua soddisfazione: “più telecamere sul territorio, significano maggiore prevenzione e un controllo urbano più efficace a tutela dei cittadini, delle attività commerciali e del bene comune”.

“Avanti così, per una Melito sempre più sicura e vicina alle esigenze della comunità!“, si legge in conclusione.