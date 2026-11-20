Le Nuove Gallerie del Santomarco e il futuro dei collegamenti ferroviari in Calabria saranno al centro di un incontro pubblico in programma sabato 21 novembre 2026, alle ore 16:30, a Paola. L’appuntamento si svolgerà nella Sala conferenze dell’ex Palazzo di Città, in Corso Garibaldi, con l’obiettivo di approfondire le conseguenze della realizzazione dell’opera sulla salute, sull’ambiente, sul lavoro e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. L’iniziativa, intitolata “Santomarco: salute, ambiente, lavoro e soldi pubblici. L’impatto reale delle Nuove Gallerie sul nostro territorio”, rientra nel calendario degli Stati Sociali della Provincia di Cosenza 2026, vede il coinvolgimento della Rete dei Beni Comuni e gode del patrocinio del Comune di Paola. A promuovere l’incontro è il Comitato Santomarco, attualmente in fase di costituzione, che intende offrire uno spazio aperto di informazione e confronto per cittadini, amministratori e soggetti interessati alla realizzazione dell’infrastruttura.

Nuove Gallerie del Santomarco, il raddoppio ferroviario Paola–Cosenza al centro del confronto

Al centro dell’iniziativa ci sarà il progetto di raddoppio ferroviario della tratta Paola/San Lucido–Cosenza, un intervento di particolare rilevanza per il sistema dei trasporti calabrese, il cui progetto esecutivo, secondo quanto evidenziato dai promotori, “non ha ancora raggiunto una configurazione definitiva”. Il Comitato Santomarco punta ad approfondire “le caratteristiche dell’opera e le possibili conseguenze per i territori interessati, promuovendo un dibattito basato su informazioni verificabili e accessibili alla cittadinanza. L’obiettivo dichiarato è contribuire a un confronto che permetta di valutare la realizzazione dell’infrastruttura sotto diversi aspetti, dalla tutela della salute dei lavoratori e dei residenti alla salvaguardia ambientale, fino alla sostenibilità della spesa pubblica”. Secondo i promotori, “una conoscenza approfondita dei progetti e dei loro effetti rappresenta una condizione fondamentale per favorire decisioni rispondenti all’interesse collettivo”.

Alta Velocità Salerno–Reggio Calabria, i dubbi sul tracciato tirrenico

Il dibattito non si limiterà alle Nuove Gallerie del Santomarco, ma si estenderà al più ampio progetto della linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Salerno–Reggio Calabria, al quale il raddoppio Cosenza–Paola/San Lucido risulta strettamente collegato secondo le indicazioni di Rete Ferroviaria Italiana. “Il progetto di fattibilità originario prevedeva un tracciato interno che, una volta raggiunta Praia a Mare, avrebbe proseguito verso Tarsia e Cosenza. Successivamente, il lotto Praia–Tarsia è stato accantonato a causa di criticità geologiche e idrogeologiche e per ragioni legate ai costi. Al suo posto si è affermata l’ipotesi di un collegamento tra Praia e Paola lungo il corridoio tirrenico, destinato a interessare il territorio costiero della provincia di Cosenza”, evidenzia la nota.

Secondo quanto riportato nel documento diffuso dalla Rete dei Beni Comuni, “si tratta di circa 60 chilometri di linea ferroviaria ancora da progettare e finanziare. Proprio la necessità di chiarire il futuro tracciato, le tempistiche e le risorse economiche disponibili rappresenterà uno dei punti centrali dell’incontro. Elementi considerati indispensabili per comprendere la funzione delle Nuove Gallerie del Santomarco all’interno del sistema ferroviario regionale e nazionale”.

A Paola il confronto con Tansi, Gattuso, Facciolla e Ianni

Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Paola Roberto Perrotta, con i saluti istituzionali. Seguiranno gli interventi della presidente della Rete dei Beni Comuni, Giuliana Cicero, e del consigliere comunale Andrea Signorelli. L’introduzione sarà affidata a Maria Aversa, dottoressa in Scienze naturali e socia del WWF, mentre il coordinamento del dibattito sarà curato da Marco Minervino, componente del Comitato Santomarco. Quattro i relatori chiamati ad approfondire le diverse implicazioni dell’opera. Interverrà Eugenio Facciolla, magistrato ed ex componente della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, insieme a Domenico Gattuso, professore ordinario di Ingegneria dei Trasporti all’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Prenderanno inoltre la parola Massimiliano Ianni, segretario generale della Cgil di Cosenza, e Carlo Tansi, geologo, primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed ex responsabile della Protezione Civile della Regione Calabria.

Invitati amministratori, istituzioni e tecnici delle società coinvolte

La parte conclusiva dell’incontro sarà dedicata a un dibattito pubblico aperto alla partecipazione dei cittadini, con la possibilità di intervenire e contribuire alla discussione. Tra i destinatari degli inviti figurano sindaci, consiglieri comunali e residenti dei territori interessati dai lavori. Sono stati formalmente invitati anche i tecnici di Webuild e FS Engineering, oltre ai rappresentanti del Ministero competente e della Regione Calabria. Particolare attenzione è stata rivolta ai consiglieri comunali di Paola, sia di maggioranza sia di minoranza, e ai sindaci dei Comuni coinvolti dagli interventi ferroviari.

Santomarco, l’obiettivo è garantire trasparenza e sicurezza

Attraverso l’iniziativa, il Comitato Santomarco e la Rete dei Beni Comuni intendono “contribuire a una discussione pubblica approfondita su un’opera destinata ad avere effetti duraturi sul territorio calabrese. La richiesta dei promotori è che la realizzazione dell’infrastruttura avvenga nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e dei residenti, della tutela ambientale e della sostenibilità economica, attraverso scelte trasparenti e condivise. L’appuntamento di sabato 21 novembre a Paola rappresenterà quindi un’occasione per approfondire non soltanto il progetto delle Nuove Gallerie del Santomarco, ma anche il futuro assetto dell’Alta Velocità ferroviaria in Calabria e le ricadute che le scelte infrastrutturali potranno avere sulle comunità interessate”.