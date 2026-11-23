“L’apertura di un’altra eccellente struttura ricettiva a Reggio Calabria rappresenta un ulteriore passo avanti nel potenziamento dell’offerta turistica della città, sempre più proiettata verso una dimensione internazionale. Una vocazione turistica che trova espressione in un patrimonio di straordinario valore, nel quale il clima mite si unisce alla ricchezza culturale, alla storia e alle tradizioni enogastronomiche”. Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, che ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione di Maison Blanche, struttura situata a Mortara di Pellaro (Reggio Calabria).

“Una struttura raffinata, curata in ogni dettaglio, dove eleganza e un panorama mozzafiato si fondono in un’esperienza unica”, spiega l’On. Princi. “Sono orgogliosa di aver preso parte – prosegue – all’inaugurazione di questa nuova realtà: la Calabria ha bisogno di strutture ricettive moderne e di qualità, capaci di raccontare la bellezza e l’identità del territorio. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Fortunato Mercurio, al figlio Demetrio e a tutta la famiglia per aver creduto nelle potenzialità della nostra città e aver scelto di investire nel suo futuro, dando vita a una struttura moderna, calda e ospitale, pensata per accogliere quanti vorranno scoprire e apprezzare la nostra terra”. La struttura, su tre livelli, presenta cinque stanze, due suite familiari, una suite superior, biblioteca, cucina, spazi comuni e un’area esterna con piscina, aree relax e un piccolo orto.

“Si tratta di un’opportunità preziosa – continua l’europarlamentare calabrese – per un territorio che intende destagionalizzare e diversificare la propria offerta turistica. La scelta di aprirsi anche al segmento del Destination Wedding conferisce ulteriore respiro al progetto, intercettando un comparto turistico di particolare interesse e creando nuove occasioni di promozione del territorio. Ospitare eventi e celebrazioni significa, infatti, attrarre visitatori, favorire la conoscenza delle nostre eccellenze e generare ricadute positive sull’intero sistema economico locale, coinvolgendo professionalità e realtà produttive del territorio”.

“Investimenti di questa natura – prosegue – alimentano un circuito virtuoso che coinvolge il commercio, i servizi e le competenze locali. Sostenere queste iniziative significa rafforzare le energie produttive della comunità e ampliare le opportunità occupazionali, soprattutto per le nuove generazioni. Il mio impegno per valorizzare la nostra regione – aggiunge l’On. Princi – prosegue in Europa con importanti iniziative, volte anche a promuovere la Calabria sui mercati internazionali. L’impegno continua anche sul territorio con il servizio Europa a casa, che ho ideato e promosso proprio per costruire un ponte solido e concreto tra Bruxelles e la nostra regione, affinché le opportunità dell’Unione Europea diventino ancora più accessibili per i calabresi”, conclude l’europarlamentare Giusi Princi.