Norme anti corruzione a Reggio Calabria, la CISL FP approva ma denuncia gravi opacità: “pronti a nuovi esposti”

Presenze del personale della Polizia Locale non aggiornate da giugno, ritardi nella quantificazione delle indennità e difficoltà nell’accesso agli atti amministrativi. È il quadro delle criticità denunciate dalla CISL Funzione Pubblica al Comune di Reggio Calabria, attraverso una nota del segretario generale Vincenzo Sera, che richiama l’attenzione sulla gestione del personale e sulla necessità di garantire maggiore trasparenza nelle procedure interne all’Ente. Al centro della contestazione c’è soprattutto il nuovo software gestionale “Persevo”, introdotto per il controllo delle presenze e delle assenze dei dipendenti comunali, il cui funzionamento, secondo il sindacato, starebbe determinando pesanti disagi organizzativi e ritardi nella gestione di alcune voci retributive. La CISL FP segnala inoltre difficoltà nell’ottenere la documentazione richiesta attraverso gli strumenti di accesso agli atti, una situazione che ha già portato l’organizzazione a presentare un esposto all’Autorità Nazionale Anticorruzione e al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune. Pur esprimendo apprezzamento per l’introduzione di nuove norme finalizzate a garantire equità e trasparenza, il sindacato chiede che questi principi trovino concreta applicazione nella quotidiana attività amministrativa.

La CISL FP: fiducia nel vicesindaco Arena, ma servono risposte concrete

La posizione della CISL FP parte da un giudizio favorevole sulle iniziative volte a introdurre, per la prima volta in modo strutturale secondo l’organizzazione, strumenti di trasparenza ed equità all’interno del Comune di Reggio Calabria. Il sindacato riconosce il valore dell’indirizzo politico e manifesta particolare fiducia nell’operato del vicesindaco Mariagrazia Arena, richiamandone l’esperienza professionale maturata nella Magistratura. Allo stesso tempo, tuttavia, evidenzia il rischio che le intenzioni dell’Amministrazione possano scontrarsi con modalità operative che, a giudizio dell’organizzazione, hanno mostrato negli ultimi anni criticità sul piano della trasparenza. Nella nota, la CISL FP esprime “piena fiducia nella grande esperienza e nell’altissima professionalità del Vicesindaco, la dott.ssa Mariagrazia Arena, il cui autorevole percorso e i cui prestigiosi ruoli ricoperti all’interno della Magistratura rappresentano rigore, legalità e garanzia istituzionale per l’intera comunità e per i lavoratori. Tuttavia, le positive intenzioni dell’indirizzo politico e la competenza del Vicesindaco rischiano di scontrarsi con una prassi amministrativa consolidata che negli ultimi anni ha mostrato gravi elementi di opacità. La trasparenza non può rimanere un principio teorico, ma deve trovare immediata applicazione pratica e quotidiana nella gestione dei servizi e nella tutela del personale”.

Software “Persevo”, le criticità denunciate per la Polizia Locale

Il caso indicato dal sindacato come particolarmente significativo riguarda l’acquisto e l’introduzione del nuovo programma informatico destinato alla gestione delle presenze e delle assenze dei dipendenti comunali. Secondo la CISL FP, il sistema non risponderebbe adeguatamente alle esigenze organizzative di tutti i settori dell’Ente, con difficoltà particolarmente evidenti per la Polizia Locale, caratterizzata da specifiche articolazioni degli orari di servizio. Il sindacato riferisce di aver richiesto formalmente l’accesso agli atti relativi alle procedure di acquisto e introduzione del software, ottenendo soltanto una risposta parziale. Le problematiche segnalate avrebbero inoltre conseguenze sulla quantificazione delle somme spettanti al personale per turnazioni, servizi festivi, lavoro notturno e straordinari, con possibili ripercussioni sulla ripartizione complessiva del fondo destinato al salario accessorio dei dipendenti comunali.

“Emblematico è il caso dell’acquisto del nuovo software gestionale per il controllo di presenze e assenze, “Persevo”, la cui introduzione sta creando pesanti disagi e criticità operative ai lavoratori. Per fare piena luce sulle procedure adottate, la CISL FP ha presentato formale richiesta di accesso agli atti alla quale, purtroppo secondo una triste consuetudine dell’Ente, è stato fornito riscontro solo parziale. Si è preferito, non si capisce per quale motivo, non adottare un software che rispondesse alle esigenze organizzative e gestionali di tutti i settori e nello specifico, data la peculiarità degli orari utilizzati, ed in particolare a quello del Settore della Polizia Locale, tante promesse di revisione ed aggiornamento del software da parte del Settore Risorse Umane dell’Ente, ma da luglio nulla di fatto, come già evidenziato la gestione delle presenze del personale della Polizia Locale non risultano aggiornate dal mese di giugno e tale situazione comporta un ritardo nella quantificazione delle somme da liquidare relative alla indennità di turnazione, dei festivi e del lavoro notturno e straordinario che, ovviamente, andranno ad incidere sulla ripartizione generale del fondo del salario accessorio di tutti i dipendenti dell’Ente”.

Accesso agli atti, esposto all’ANAC e possibili nuove iniziative

Le contestazioni della CISL FP non si limitano al funzionamento del gestionale, ma riguardano più in generale le modalità con cui alcuni settori del Comune risponderebbero alle richieste di documentazione avanzate dall’organizzazione sindacale. Tra le situazioni richiamate figura quella del Servizio di Protezione Civile, dove, secondo quanto riferito, sarebbero state negate anche informazioni e documenti relativi ai corsi di formazione. Una condotta che il sindacato giudica incompatibile con i principi di trasparenza amministrativa e con il rispetto delle prerogative sindacali. Proprio per queste ragioni, l’organizzazione riferisce di aver già trasmesso un esposto all’ANAC e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente, riservandosi di ricorrere nuovamente alle autorità competenti qualora dovessero permanere le criticità denunciate.

“Il problema della mancata trasparenza, purtroppo, appare sistematico in alcuni settori dell’Amministrazione Comunale che non rispondono affatto alle istanze di accesso agli atti presentate dal sindacato, in alcuni casi negando perfino la documentazione e, i dati sui corsi di formazione, come registrato in modo emblematico nel – Servizio di Protezione Civile.

Un comportamento ostruzionistico che ha reso inevitabile l’invio di un esposto all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e al Responsabile RPTC (responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) dell’Ente stesso. Di fronte al persistere di questo atteggiamento di chiusura da parte di determinati settori, la CISL FP è pronta a presentare ulteriori esposti alle autorità competenti e procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ristabilire la trasparenza è un passo fondamentale, confidiamo che l’autorevolezza e l’esperienza del Vicesindaco dott.ssa Arena possano finalmente abbattere i muri di gomma burocratici e garantire la totale ostensibilità degli atti, la correttezza dei gestionali e il rispetto delle prerogative sindacali”, conclude la nota del segretario generale Vincenzo Sera.

La CISL FP ribadisce dunque la propria disponibilità a sostenere un percorso di maggiore trasparenza all’interno del Comune di Reggio Calabria, ma chiede che agli indirizzi e agli impegni dichiarati seguano interventi concreti. Le questioni sollevate riguardano sia il corretto funzionamento degli strumenti informatici utilizzati per amministrare il personale sia il diritto delle rappresentanze sindacali di accedere alla documentazione necessaria per svolgere la propria attività. La fiducia espressa nei confronti del vicesindaco Arena si accompagna così alla richiesta di superare le difficoltà burocratiche denunciate e garantire procedure amministrative più chiare, una corretta gestione delle presenze e delle relative indennità e il pieno rispetto delle prerogative dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.