La reggina Erica Maione è stata eletta nel direttivo nazionale di Noi Moderati Donne nel corso dell’Assemblea programmatica nazionale del partito “La politica che serve. Liberi per natura, popolari per scelta“, svoltasi a Roma dal 27 al 29 novembre. Con lei entrano nell’organismo anche Lea Concolino, coordinatrice regionale di Noi Moderati Donne, e Rosy Rubino: tre presenze che rafforzano la rappresentanza della Calabria a livello nazionale. Ingegnere e professionista, Maione ha partecipato ai lavori con una delegazione calabrese di quasi cento persone tra amministratori, dirigenti, rappresentanti delle Donne e dei Giovani.

Il compito del direttivo nazionale delle Donne

Guidato dal senatore Giusy Versace, responsabile nazionale di Noi Moderati Donne, il direttivo ha il compito di portare all’attenzione nazionale del partito le istanze dei territori sui temi delle pari opportunità, del lavoro e della partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale, e di tradurle in proposte. Un lavoro già avviato: pochi giorni prima dell’Assemblea, in Senato, il convegno “Contro la violenza, accanto a chi resta” promosso dal senatore Versace ha rilanciato la proposta di legge della Segretaria Mara Carfagna per istituire il Registro nazionale degli orfani per crimini domestici.

“Entrare nel direttivo nazionale è una responsabilità che sento verso la mia terra – dichiara Erica Maione –. Al Sud lavora meno di una donna su due e troppe madri lasciano il lavoro perché mancano servizi e flessibilità. Il mio impegno sarà ascoltare i bisogni del territorio sul welfare e sul sostegno alle famiglie, ed essere un punto di raccordo tra le esigenze che le persone vivono ogni giorno e risposte concrete per i cittadini, al servizio anche delle associazioni. In questi giorni ci siamo confrontate con associazioni provenienti da tutto il territorio nazionale su temi molto sensibili come il bullismo, con “Io non ho paura del buio” di Maria Cristina Lorusso.

Sarà di fondamentale importanza creare sinergie e collaborazioni, sempre con la persona al centro. Penso anche alle donne al lavoro: la testimonianza di Sonia Malaspina, Chief People Officer di GLS Italy, ci ha ricordato quanto contino aziende capaci di valorizzare il talento e la crescita professionale delle donne. È la strada da seguire, a partire dal Sud“.

Tre giorni di confronto

I lavori si sono aperti venerdì con il messaggio del presidente del Partito Popolare Europeo Manfred Weber, l’intervista al Ministro della Difesa Guido Crosetto e l’intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In serata l’assemblea di Noi Moderati Donne, «In politica da protagoniste», con il prezioso contributo di Ilaria Cavo.

Le donne al centro

Sabato ampio spazio alla sezione femminile. Dopo l’intervento della senatrice Giusy Versace, intenso il momento dedicato alla violenza di genere, “una (in)cultura da sconfiggere“: con la sostituta procuratrice Annalisa Imparato e la presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio Martina Semenzato hanno portato la propria testimonianza Giovanna Cardile, orfana di femminicidio, e Lavinia Limido, sopravvissuta a un tentato femminicidio, insieme a Patrizia Schiarizza, fondatrice de Il Giardino Segreto, e alla psicologa e criminologa Anna Maria Casale. Storie forti, che richiamano la politica al dovere di prevenire, proteggere e non lasciare sole le vittime e chi resta. Sul fronte del lavoro, il panel “Donne che fanno impresa” con Luciana Di Bisceglie, presidente di Terziario Donna Confcommercio, e Sonia Malaspina, Chief People Officer di GLS Italy, ha messo in luce il valore dell’imprenditoria e della leadership femminile.

Gli altri confronti

Di particolare interesse l’intervento dell’arcivescovo di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e vicepresidente della CEI, mons. Gianpiero Palmieri, che ha riflettuto su “Il fine della politica” alla luce dell’enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV. L’enciclica chiede alla politica di creare le condizioni perché «persone, famiglie, associazioni e corpi intermedi» possano realizzare la propria vocazione sociale. Toccante la testimonianza di don Claudio Burgio, cappellano dell’Istituto penale minorile “Cesare Beccaria” di Milano, con il suo “Non esistono ragazzi cattivi”.

Il Mezzogiorno

Ampio spazio al Sud nella sessione “Mezzogiorno Italia: il Sud che cresce“, con gli interventi degli amministratori locali e dei responsabili regionali del partito: in primo piano il vicepresidente vicario nazionale e coordinatore regionale on. Pino Galati, insieme ai consiglieri regionali calabresi on. Vito Pitaro e Riccardo Rosa. Per Reggio Calabria è intervenuto Mario Cardia, consigliere comunale e capogruppo di Noi Moderati a Palazzo San Giorgio.

Domenica si sono chiusi i lavori con il voto del documento programmatico e le conclusioni del Presidente Maurizio Lupi.

“Ora inizia il lavoro sul territorio – conclude Maione –. Vogliamo costruire in Calabria una rete di ascolto e avviare una programmazione di attività insieme al direttivo regionale e nazionale e alle colleghe elette con me, Lea Concolino e Rosy Rubino. Lavorerò in sinergia con tutti i livelli del partito. Le proposte nazionali devono partire dai territori e tornarvi come risposte concrete, nel solco dei valori di Noi Moderati: la centralità della persona e della famiglia, il lavoro, la sussidiarietà“.