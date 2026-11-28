L’intero patrimonio librario della biblioteca Marsiano di Niscemi (Caltanissetta), sul ciglio della frana dello scorso gennaio, recuperato dai vigili del fuoco attraverso un sistema robotizzato, predisposto dalle università di Catania, Palermo e Messina, da Artes 4.0 e dal Cnr. I vigili del fuoco, come ha confermato il comandante provinciale di Caltanissetta, Salvatore Cantale, nel corso di una conferenza stampa ieri in prefettura, hanno completato l’attività. La biblioteca dello storico Angelo Marsiano rimane ancora sospesa, proprio sul ciglio della frana. Era stata allestita, nel corso del tempo, con testi rari risalenti al Cinquecento.

La famiglia Alberghina, proprietaria dell’immobile e che ha custodito negli anni la biblioteca, ha ringraziato i vigili del fuoco per l’attività svolta così come le istituzioni. L’associazione continuerà a tutelare tutto il patrimonio librario Marsiano, in una nuova sede, “distante dall’area della frana”. Un primo recupero di testi era stato effettuato dai vigili del fuoco lo scorso febbraio. Quello più complesso, data la collocazione dell’immobile, praticamente in bilico sul ciglio della frana, è stato ultimato nelle prime settimane di novembre.