Niscemi, nuove fratture nel terreno dopo la frana di gennaio: asfalto deformato e area del cimitero transennata

Torna la preoccupazione a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove sono state riscontrate deformazioni del terreno e fratture nel manto stradale nell’area di parcheggio del cimitero comunale. La situazione ha fatto scattare immediatamente le misure di sicurezza, con la zona che è stata transennata e interdetta all’accesso per prevenire eventuali rischi. Il nuovo episodio richiama l’attenzione sulla fragilità del territorio di Niscemi, già duramente colpito dalla frana dello scorso gennaio. Secondo quanto emerso, tuttavia, le nuove lesioni sono state individuate in un’area diversa da quella interessata dagli smottamenti dei mesi precedenti.

Niscemi, verifiche sulle nuove crepe nel terreno vicino al cimitero

L’amministrazione comunale sta seguendo l’evolversi della situazione per accertare l’origine delle deformazioni e comprendere se possano esserci ulteriori criticità. A confermarlo è il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, che ha dichiarato: “Stiamo conducendo verifiche per capire le cause”. Al momento, dunque, non è stata accertata alcuna correlazione tra le nuove fratture e la frana di gennaio. Saranno gli approfondimenti tecnici a chiarire la natura del fenomeno e a consentire una valutazione delle condizioni di sicurezza dell’area. Nel frattempo, il parcheggio interessato dalle lesioni resta delimitato e inaccessibile, in attesa degli esiti degli accertamenti.