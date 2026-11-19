Venerdì 20 novembre, alle ore 16.45, presso la Sala Conferenze dell’Inalpi Arena di Torino, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle Next Gen ATP Finals 2026, il torneo che riunisce gli otto migliori giovani talenti del tennis mondiale, riservato ai giocatori Under 20. La manifestazione si svolgerà a Reggio Calabria, dal 9 al 13 dicembre 2026, segnando il ritorno in Italia del prestigioso appuntamento dedicato alle nuove generazioni del tennis internazionale.

La conferenza sarà l’occasione per presentare il progetto sportivo e organizzativo, le prospettive dell’evento e il coinvolgimento delle istituzioni territoriali.

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