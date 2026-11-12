Next Gen ATP Finals 2026 a Reggio Calabria, i 7 tennisti qualificati: confermato Cinà, c’è un’altra wild card azzurra

Il conto alla rovescia per le Next Gen ATP Finals 2026 di Reggio Calabria entra nel vivo. È stata definita la lista dei sette tennisti già qualificati per il prestigioso torneo riservato ai migliori giovani talenti del circuito mondiale, che si disputerà dal 9 al 13 dicembre al PalaCalafiore. Sarà un appuntamento di grande richiamo internazionale per la città dello Stretto, che ospiterà alcuni dei giocatori più promettenti del panorama tennistico.

Il torneo segnerà il ritorno delle Next Gen ATP Finals in Italia, dopo le cinque edizioni disputate a Milano tra il 2017 e il 2022. Questa volta sarà la Calabria ad accogliere i protagonisti della nuova generazione del tennis, con otto giocatori pronti a contendersi il titolo sul carpet indoor del PalaCalafiore.

Tra i protagonisti già qualificati figurano Martin Landaluce, Moise Kouamé, Federico Cinà, Rei Sakamoto, Darwin Blanch, Jan Kumstat e Joel Schwarzler. L’ottavo posto sarà assegnato attraverso una wildcard della Federazione Italiana Tennis e Padel, che permetterà a un secondo giovane tennista italiano di partecipare alla manifestazione.

Federico Cinà alle Next Gen Finals: il talento palermitano protagonista a Reggio Calabria

Grande attenzione sarà rivolta a Federico Cinà, uno dei giovani più interessanti del tennis italiano e tra i protagonisti più attesi delle Next Gen ATP Finals 2026. Il tennista palermitano ha chiuso la propria stagione con un bilancio di 37 vittorie e 27 sconfitte, raggiungendo traguardi importanti nel suo percorso di crescita professionale.

Nel corso del 2026, Cinà ha conquistato il suo primo titolo Challenger a Pune e ha ottenuto l’accesso ai primi due tabelloni principali di tornei del Grande Slam della carriera, partecipando al Roland Garros e agli US Open.

Particolarmente significativo anche il risultato ottenuto a Parigi, dove il giovane siciliano è riuscito a raggiungere il secondo turno del Roland Garros, confermando i progressi compiuti nel circuito internazionale.

La partecipazione al torneo di Reggio Calabria rappresenterà un’ulteriore occasione per misurarsi con alcuni dei migliori giocatori della propria generazione, davanti al pubblico italiano.

Next Gen Finals, una wildcard per un secondo italiano: chi potrebbe giocare al PalaCalafiore

La rappresentanza italiana alle Next Gen ATP Finals di Reggio Calabria non si fermerà a Federico Cinà. Come annunciato dal presidente della FITP Angelo Binaghi durante la presentazione della manifestazione, la Federazione assegnerà nelle prossime settimane una wildcard a un altro giovane tennista azzurro.

La scelta non è stata ancora ufficializzata, ma sono diversi i giocatori italiani che potrebbero ambire all’ultimo posto disponibile nel tabellone.

Il secondo azzurro Under 20 per punti conquistati nel 2026 è Jacopo Vasamì, con 132 punti. Il giovane tennista, tuttavia, è fermo dall’inizio di novembre a causa di un serio infortunio alla caviglia, una situazione che potrebbe incidere sulle valutazioni relative alla sua partecipazione.

Alle sue spalle figurano Pierluigi Basile con 84 punti, Andrea De Marchi con 67, Daniele Rapagnetta con 60, Michele Mecarelli con 51, Matteo Sciahbasi con 30 e Matteo Gribaldo con 25 punti.

La decisione della FITP sarà quindi particolarmente attesa, perché consentirà a un altro talento del tennis italiano di confrontarsi con i migliori giovani del circuito internazionale in una manifestazione di grande prestigio.

Rafael Jodar non sarà a Reggio Calabria: lo spagnolo vola alle ATP Finals di Torino

Tra i grandi assenti delle Next Gen ATP Finals 2026 ci sarà Rafael Jodar, il talento spagnolo protagonista di una crescita straordinaria nel corso dell’ultima stagione. Il giovane iberico, capace di raggiungere la decima posizione del ranking mondiale ATP, ha infatti conquistato la qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino, il prestigioso appuntamento riservato ai migliori protagonisti del circuito maggiore.

Nel giro di una sola stagione, Jodar è passato dalla 165ª posizione alla top 10 del PIF ATP Rankings, completando una scalata rapidissima che soltanto pochi giocatori sono riusciti a realizzare in tempi così brevi.

Dalla prima edizione della manifestazione, disputata nel 2017, soltanto pochi giocatori sono riusciti a raggiungere così rapidamente i vertici del tennis internazionale. Jodar sarà infatti appena il quinto tennista a qualificarsi per le Nitto ATP Finals nell’anno successivo al proprio debutto alle Next Gen ATP Finals.

Il precedente più significativo è quello del connazionale Carlos Alcaraz, protagonista di un’ascesa altrettanto impressionante. Il campione spagnolo conquistò il titolo delle Next Gen ATP Finals nel 2021, per poi qualificarsi alle Nitto ATP Finals del 2022 da numero uno del mondo. Alcaraz fu successivamente costretto a rinunciare al torneo di Torino a causa di un infortunio

L’assenza di Jodar priva il pubblico del PalaCalafiore della possibilità di poter ammirare un fenomeno in rapida ascesa, ma dimostra anche come il torneo, seppur dedicato ai tennisti U20, sia una fucina di talenti incredibili, come nel caso di Jodar, già grandi protagonisti ai piani alti del ranking ATP.