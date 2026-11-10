Neve sulle strade italiane, scatta il Piano Anas 2026-2027: pronti 2.400 mezzi e 2.800 operatori

Anas (Gruppo FS) ha predisposto il Piano Neve 2026-2027, il programma operativo che ogni anno consente di affrontare le criticità legate alla stagione invernale e di garantire condizioni di sicurezza e transitabilità lungo gli oltre 33.000 km di rete stradale e autostradale di competenza. Il Piano prevede il coordinamento delle strutture territoriali di Anas con le Prefetture, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile e gli altri enti coinvolti nella gestione delle emergenze. A supporto delle attività sono inoltre attivi i sistemi di monitoraggio e controllo del traffico presenti sulla rete Anas, le Sale Operative Territoriali e la Sala Situazioni Nazionale, che garantiscono il costante presidio della circolazione e il tempestivo coordinamento degli interventi in caso di eventi meteorologici avversi.

Per la stagione invernale 2026-2027 Anas ha individuato lungo la propria rete circa:

8.100 km ad alto rischio neve

7.700 km a medio rischio

11.800 km a basso rischio

Tra le misure previste figurano l’obbligo, lungo i tratti interessati dalle specifiche ordinanze, di dotarsi di pneumatici invernali o di avere a bordo catene da neve, nonché eventuali limitazioni alla circolazione in caso di precipitazioni particolarmente intense o condizioni meteorologiche avverse. Per garantire la sicurezza degli autotrasportatori e limitare possibili disagi alla circolazione, Anas ha inoltre individuato circa 600 aree di stazionamento destinate ai mezzi pesanti nelle zone maggiormente esposte al rischio neve.

“Il Piano Neve costituisce uno degli strumenti fondamentali attraverso cui assicuriamo la piena operatività della rete durante la stagione invernale”

“La sicurezza della circolazione rappresenta una priorità assoluta per Anas e il Piano Neve costituisce uno degli strumenti fondamentali attraverso cui assicuriamo la piena operatività della rete durante la stagione invernale – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – Grazie a un presidio attivo 24 ore su 24, all’impiego di personale Anas per circa 2.800 persone e di oltre 2.400 mezzi specializzati tra spargisale e sgombraneve, nella disponibilità di Anas, anche grazie ad appalti all’uopo affidati, siamo pronti a intervenire con rapidità ed efficacia in caso di nevicate, formazione di ghiaccio o altre situazioni di criticità. Il nostro obiettivo è garantire agli utenti infrastrutture sempre più sicure, resilienti e affidabili, limitando i disagi e assicurando la continuità dei collegamenti anche nelle condizioni meteorologiche più difficili”.

Anas invita “gli utenti che si metteranno in viaggio durante i mesi invernali a verificare preventivamente l’efficienza del proprio veicolo, lo stato degli pneumatici e il meteo previsto lungo il percorso, informandosi costantemente sull’evoluzione del traffico e prestando attenzione ai messaggi diffusi anche attraverso i pannelli a messaggio variabile. Tutte le informazioni sulla viabilità, sugli eventuali provvedimenti di regolazione del traffico e sulle condizioni meteorologiche saranno disponibili attraverso i canali istituzionali e social di Anas”.