Siglato un protocollo d’intesa tra Brand Eolie e Parco dei Nebrodi che

dà vita al partenariato “Nebrodi & Eolie: Eccellenze in Rete tra Vette e Mare“, con l’obiettivo di unire due territori iconici e complementari della Sicilia nord-orientale in un’offerta turistica integrata e di alta qualità. Dalle faggete secolari e dai borghi medievali del Parco dei Nebrodi, fino al fascino vulcanico e cristallino dell’arcipelago eoliano, la rete valorizza il meglio dell’identità locale: produzioni enogastronomiche d’eccellenza, tradizioni artigianali, ospitalità autentica e biodiversità.

Rivolto al mercato dell’incoming nazionale e internazionale, il progetto

propone itinerari esperienziali e sostenibili, capaci di destagionalizzare i flussi turistici e di trasformare il soggiorno del viaggiatore in un percorso unico, dove la cultura della montagna incontra l’anima del mare.

I due territori organizzeranno eventi con le rispettive eccellenze del

territorio, per far vivere da protagonisti prodotti, tradizioni, artigiani e comunità locali. Quattro gli obiettivi strategici: integrazione dell’offerta turistica tra montagna e mare, valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e artigianali, promozione di un turismo esperienziale, autentico e sostenibile e destagionalizzazione dei flussi e crescita dell’incoming qualificato.