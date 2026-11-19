Il sindaco di Belcastro, nel Catanzarese, Antonio Torchia, ha risposto alle domande del gip distrettuale di Catanzaro fornendo “puntuali chiarimenti” in ordine alle accuse mosse della Dda di Catanzaro. È quanto hanno fatto sapere i legali difensori Salvatore Iannone e Salvatore Ioppoli a conclusione dell’interrogatorio di garanzia durato quasi un’ora. Torchia è comparso stamani davanti al giudice Roberta Cafiero e al pm titolare del fascicolo d’indagine Veronica Calcagno. Ha risposto a tutte le domande del gip respingendo le accuse. Torchia si trova agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta “Airone” istruita dalla Dda di Catanzaro contro il clan Pane, operante nell’area della Presila catanzarese. È accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione e falso per aver favorito – è la tesi degli inquirenti – esponenti di vertice del clan intervenendo nella risoluzione di procedure amministrative. I legali hanno fatto sapere di riservarsi l’eventuale deposito di una istanza di revoca della misura cautelare.