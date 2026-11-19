La Suprema Corte di Cassazione, VI Sezione penale, ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro che aveva confermato la misura cautelare disposta nei confronti di Giuseppe Parisi, coinvolto nell’operazione antimafia denominata “Jerakarni”. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, riguarda la presunta esistenza di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ritenuta dagli inquirenti collegata agli ambienti della criminalità organizzata operanti nel territorio delle Preserre vibonesi.

Parisi è indagato per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dall’asserita finalità di agevolazione mafiosa. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto nell’interesse dell’indagato, ha disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, rinviando gli atti al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio. Giuseppe Parisi è difeso dagli avvocati Luca Cianferoni e Alessandro Bavaro.